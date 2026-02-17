Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Смывают немыслимые вещи! Шок от «сюрприза» в стояке многоэтажки (ФОТО)

17 февраля, 2026 18:12

LETA

Представители муниципального предприятия Вентспилса SIA «Ventspils nekustamie īpašumi» сообщили, что на прошлой неделе при прочистке засорившейся канализации в одном из многоквартирных домов столкнулись с любопытным «сюрпризом».

«Такой “сюрприз” обнаружился при очистке засорившегося канализационного стояка в одном из многоквартирных домов», — говорится в публикации предприятия в Facebook. «К сожалению, в своей работе мы сталкиваемся и со случаями, вызванными небрежным, а порой и безответственным поведением, когда в унитаз смываются порой совершенно немыслимые вещи».

«Сантехникам и ранее приходилось очищать канализационные стояки от различных предметов, попавших туда случайно или в результате сознательно безответственных действий, — например, от тряпок, подгузников, нижнего белья, сумочки, большого количества селёдки или жареной неразделанной курицы…»

«Помните — канализация не предназначена для бытовых отходов. Будем ответственными, чтобы канализационная система работала надёжно и без неприятных сюрпризов! Правильные действия сегодня означают меньше проблем завтра», — подчёркивает SIA «Ventspils nekustamie īpašumi».

Опубликованная запись вызвала резонанс и среди жителей. «Жена не хотела чистить…» — отметил Эйнарс. «Интересно, как сейчас чувствует себя тот индивид, который знает, что это сделал?» — пишет Армандс. А Дайнис добавил, что так готовят норвежский деликатес «surströmming».

Мы ведём человечество вперёд, а вы тут кто? Гордая дочь эстонского народа поставила на место госсекретаря США

Ответ главы европейской дипломатии Каи Каллас в ответ на критику со стороны представителей США на Мюнхенской конференции по безопасности стали сенсацией, пишет эстонское издание Postimees, сообщает агентство BNS.

Рижский залив почти полностью замерз: любопытный снимок из космоса (ФОТО)

На этом снимке, полученном одним из спутников Copernicus EU Sentinel-2 2 февраля 2026 года, Рижский залив в значительной степени покрыт льдом после длительного периода низких температур воздуха в Балтийском регионе. 

Паралимпийцы из России и Белоруссии выступят под флагами своих стран

Спортсмены из России и Белоруссии смогут участвовать в Зимних паралимпийских играх 2026 года под флагами своих стран. Приглашения на Паралимпиаду получили шесть россиян и четыре белоруса, сообщает Deutsche Welle.

Кричала, смеялась и хрюкала: выжившую из ума старушку на утро выписали

Жительница Латгалии рассказала в социальной сети Facebook о том, как её соседку в состоянии острого психоза отвезла в больницу неотложка, но уже на следующее утро пациентку выписали с состоянии, на первый взгляд, ещё более остром.

«Серьезно?» Крышу торгового центра повредил снег, но он продолжает работу

В Даугавпилсе край крыши торгового центра “Ditton nams” со стороны улицы Циетокшня деформировался из-за веса снега, сообщает  редакция LSM в Латгалии. Также сообщается, что часть конструкции просела. КАкие меры были приняты? С крыши был убран снег и торговый центр продолжил работу.

Россия угрожает применить ВМФ в случае блокады на Балтийском море

НАТО "фактически создает многонациональную группировку, ориентированную на наступательные действия", утверждает помощник президента РФ Николай Патрушев. Его слова приводит Deutsche Welle.

Летом, когда цена близка к нулю, никто не жалуется: министр о ценах на энергию

Почти все жители Латвии возмущены высокими ценами на электроэнергию. Министр климата и энергетики (ZZS) Каспарс Мелнис в эфире TV24 пояснил влияние “Nord Pool” на рыночные цены:  «Благодаря “Nord Pool” летом электроэнергия может стоить близко к нулю или даже отрицательно. Это рыночный механизм, не идеальный, но обеспечивающий честную конкуренцию», — сказал Мелнис.

