«Такой “сюрприз” обнаружился при очистке засорившегося канализационного стояка в одном из многоквартирных домов», — говорится в публикации предприятия в Facebook. «К сожалению, в своей работе мы сталкиваемся и со случаями, вызванными небрежным, а порой и безответственным поведением, когда в унитаз смываются порой совершенно немыслимые вещи».

«Сантехникам и ранее приходилось очищать канализационные стояки от различных предметов, попавших туда случайно или в результате сознательно безответственных действий, — например, от тряпок, подгузников, нижнего белья, сумочки, большого количества селёдки или жареной неразделанной курицы…»

«Помните — канализация не предназначена для бытовых отходов. Будем ответственными, чтобы канализационная система работала надёжно и без неприятных сюрпризов! Правильные действия сегодня означают меньше проблем завтра», — подчёркивает SIA «Ventspils nekustamie īpašumi».

Опубликованная запись вызвала резонанс и среди жителей. «Жена не хотела чистить…» — отметил Эйнарс. «Интересно, как сейчас чувствует себя тот индивид, который знает, что это сделал?» — пишет Армандс. А Дайнис добавил, что так готовят норвежский деликатес «surströmming».