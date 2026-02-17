Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Кричала, смеялась и хрюкала: выжившую из ума старушку на утро выписали (3)

Редакция PRESS 17 февраля, 2026 14:31

Важно 3 комментариев

LETA

Жительница Латгалии рассказала в социальной сети Facebook о том, как её соседку в состоянии острого психоза отвезла в больницу неотложка, но уже на следующее утро пациентку выписали с состоянии, на первый взгляд, ещё более остром.

"Вчера отправили неадекватного человека, кричала, плакала, не узнавала никого. Скорая забрала и отвезла в региональную. Сегодня смотрю в окно, пожилая сестра привезла её в том же состоянии, не могли вытащить из машины. Я побежала помогать. В результате втроём несли до постели. Человек ещё хуже, чем вчера забирали. Она и плакала, и рыдала и рычала, и кричала, потом смеялась ( но смех был какой-то дьявольский)", - рассказывает Жанна.

Соседи вызвали "скорую" ещё раз. Приехала та же бригада.

"Врачи скорой тоже были шокированы и отвезли в больницу другого профиля! Не могу понять, чем руководствовались врачи, выписывая совершенно неадекватного пациента домой (женщина живёт одна)", - удивляется Жанна.

В комментариях предположили, что пациентка, видимо, сама отказалась от госпитализации.

"Пациентка не могла отказаться. Она была неадекватна. Плакала, смеялась, хрюкала, и никого не узнавала. Позвонили её сестре, сказали можете забирать, она здорова. Сестра - пожилой человек, она не знала что делать с ней, и привезла домой. Мы втроем тащили её в квартиру. Даже медики, которые помогали при выписке её одевать, сами были в шоке", - объясняет очевидица.

Комментаторы также отметили, что одиночество не является показанием для стационирования. В больнице, видимо, сочли, что проблему может решить обычный психиатр.

