В залах проваливаются полы: ждем побед на Олимпиаде, но не можем содержать «кузницу спортсменов»?

«Это точно не школа XXI века». Инженерные сети — водопровод, отопление, спортивные залы — во многом остались еще с 1965 года и, по его словам, «каким-то чудом до сих пор выдерживают нагрузку», - рассказывает он.

Дошло до абсурда: у чемпионов Латвии просто нет места для тренировок из-за провалившихся полов.

При этом проблема не в людях — ни в спортсменах, ни в тренерах. В Мурьяни работают известные специалисты, и именно здесь готовят атлетов высокого уровня. Основная боль — хроническое недофинансирование и отсутствие системных вложений в инфраструктуру. Хотя школа ежегодно получает около трех миллионов евро из госбюджета, почти все эти средства уходят на базовые нужды: учебный процесс, питание, текущее функционирование. По оценке Чеверса, чтобы постепенно привести комплекс в порядок, необходимо дополнительно 300–500 тысяч евро в год.

Директор также открыто говорит о политическом отношении к единственной спортивной гимназии, находящейся в прямом подчинении государства: за элементарные вещи здесь действительно приходится бороться. По его мнению, Мурьяни должны быть примером для других учреждений, а не объектом, который годами существует на грани выживания.

«Либо мы приводим всё в порядок и развиваемся дальше, либо честно говорим, что не можем содержать эту гимназию», — подчеркивает он.

Кроме спортивной миссии школа выполняет и важную социальную роль: примерно для трети учеников Мурьяни — это стабильная среда и реальный шанс на развитие через спорт. Обсуждается идея обязательного софинансирования со стороны родителей, которое могло бы приносить около 100 тысяч евро в год, но даже эти средства не способны решить накопившиеся системные проблемы.