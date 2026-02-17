Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 17. Февраля Завтра: Donats, Konstance
Доступность

Лёд трещит: канадцев на Олимпиаде обвинили в жульничестве, шведов – в слежке! Британия в центре бури

Редакция PRESS 17 февраля, 2026 13:16

Всюду жизнь 0 комментариев

Кёрлинг, который считался самым интеллигентным видом спорта Олимпиады, внезапно превратился в настоящий детектив на льду. Обвинения в жульничестве. Вирусное видео. Мат на площадке. И разговоры о тайной съёмке соперников.

Скандал вспыхнул после матча Канада – Швеция. Шведы обвинили канадцев в «двойном касании» камня после выпуска. По правилам, до линии hog ручку можно поправлять сколько угодно. После – запрет. А касание гранита в движении вперёд означает одно: камень убирают.

Во время перепалки канадский игрок взорвался: «Я ни разу этого не делал. Можете…» – дальше прозвучало то, что редко слышат на олимпийском льду.

И тут в сеть вылетает видео. Палец на камне. Задержка после линии. Кадры начинают крутить везде.

Дальше – больше. Женскую сборную Канады наказывают за аналогичное нарушение уже в первом энде матча со Швейцарией. Капитан в шоке. «О каком жульничестве вообще речь?» – заявляют канадки. По их словам, их просто затянуло в чужую бурю.

Под усиленный контроль попадают и британцы. Игрок команды получает отметку за «двойное касание» в матче с Германией. Совпадение? Или тотальный надзор?

Организаторы срочно усиливают судейство. Два официальных лица перемещаются между дорожками и наблюдают за бросками. Спортсмены возмущены: такого пристального контроля на крупных турнирах ещё не было. В итоге решение частично откатывают. Теперь команды могут требовать наблюдения за соперником минимум на три энда.

Но самая большая интрига – впереди. Один из шведских игроков во время ссоры заявил: «Я покажу вам видео». Позже запись действительно появляется в эфире шведского телевидения. Канадцы намекают: всё было подготовлено заранее. Значит, это не просто спор – а ловушка?

И вот на этом фоне Великобритания выходит против Канады в матче, который может решить судьбу полуфинала. У британцев уже три поражения. Права на ошибку почти нет.

Камни скользят. Судьи смотрят. Камеры включены.

Лёд холодный. Нервы – нет.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента
Важно

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента (1)

«Она просто не нашла себя»: музыкант Микс Дукурс рассказал о гибели сестры
Важно

«Она просто не нашла себя»: музыкант Микс Дукурс рассказал о гибели сестры

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги
Важно

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Бросил лыжи и ушел в лес: почему норвежец так убивался после проигрыша на Олимпиаде

Важно 16:55

Важно 0 комментариев

Норвежский спортсмен Атле Ли Макграт после неудачного заезда в горнолыжной дисциплине слалом на Олимпиаде выбросил палки, снял лыжи и ушел за ограждения в лес, где упал в сугроб. В интервью журналистам он рассказал, что хотел посвятить победу умершему дедушке, однако допустил ошибку и не смог завоевать золото, пишет The Guardian.

Норвежский спортсмен Атле Ли Макграт после неудачного заезда в горнолыжной дисциплине слалом на Олимпиаде выбросил палки, снял лыжи и ушел за ограждения в лес, где упал в сугроб. В интервью журналистам он рассказал, что хотел посвятить победу умершему дедушке, однако допустил ошибку и не смог завоевать золото, пишет The Guardian.

Читать
Загрузка

Латвия выделит еще 10 миллионов евро на поддержку Украины

Новости Латвии 16:42

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия выделит 10 млн евро на поддержку Украины в рамках фонда НАТО "Prioritised Ukraine requirements List" (PURL), постановило сегодня правительство.

Латвия выделит 10 млн евро на поддержку Украины в рамках фонда НАТО "Prioritised Ukraine requirements List" (PURL), постановило сегодня правительство.

Читать

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги

Важно 16:38

Важно 0 комментариев

Комиссия по этике Рижской думы прислала журналисту Ольге Князевой ответ по поводу её жалобы на депутата самоуправления Лиану Лангу. Политик публично назвала Князеву «заядлой чекисткой» (rūdīta čekiste) только за то, что ей не понравились её вопросы.

Комиссия по этике Рижской думы прислала журналисту Ольге Князевой ответ по поводу её жалобы на депутата самоуправления Лиану Лангу. Политик публично назвала Князеву «заядлой чекисткой» (rūdīta čekiste) только за то, что ей не понравились её вопросы.

Читать

Европу губит простой чиновник, пока Путин потирает руки: все всё понимают, но…

Мнения 16:33

Мнения 0 комментариев

«То, что мы должны выбирать между безопасностью и экономикой, в значительной степени является ложной дилеммой, - высказала неожиданную мысль в подкасте «Курс неравенства» на портале Satori.lv Иева Берзиня, ведущий научный сотрудник Национальной академии обороны.

«То, что мы должны выбирать между безопасностью и экономикой, в значительной степени является ложной дилеммой, - высказала неожиданную мысль в подкасте «Курс неравенства» на портале Satori.lv Иева Берзиня, ведущий научный сотрудник Национальной академии обороны.

Читать

«Здоровое» овсяное молоко? В вашей чашке может быть больше, чем вы думаете!

Азбука здоровья 16:27

Азбука здоровья 0 комментариев

Вы переходите на овсяное. Или миндальное. Или соевое.

Вы переходите на овсяное. Или миндальное. Или соевое.

Читать

Это корзина на 94 евро — много или мало в ней продуктов? Соцсети рассуждают. ФОТО

Важно 16:22

Важно 0 комментариев

В социальной сети Threads мужчина опубликовал фото своих покупок в продуктовом магазине на сумму 94 евро. И задал вопрос - много это или мало для такой корзины?

В социальной сети Threads мужчина опубликовал фото своих покупок в продуктовом магазине на сумму 94 евро. И задал вопрос - много это или мало для такой корзины?

Читать

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента

Важно 16:16

Важно 0 комментариев

Портал la.lv опубликовал подробную жалобу одного пациента на сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Герой истории Линард уже много лет страдает хроническими проблемами со спиной. Недавно он упал и ушиб спину. Через три дня начались очень сильные боли в пояснице. Он не мог ни ходить, ни лежать. Но вместо помощи, бригада NMPD прочитала ему поучительную лекцию... а глава службы посоветовала заниматься гимнастикой!

Портал la.lv опубликовал подробную жалобу одного пациента на сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Герой истории Линард уже много лет страдает хроническими проблемами со спиной. Недавно он упал и ушиб спину. Через три дня начались очень сильные боли в пояснице. Он не мог ни ходить, ни лежать. Но вместо помощи, бригада NMPD прочитала ему поучительную лекцию... а глава службы посоветовала заниматься гимнастикой!

Читать