Лёд трещит: канадцев на Олимпиаде обвинили в жульничестве, шведов – в слежке! Британия в центре бури

Скандал вспыхнул после матча Канада – Швеция. Шведы обвинили канадцев в «двойном касании» камня после выпуска. По правилам, до линии hog ручку можно поправлять сколько угодно. После – запрет. А касание гранита в движении вперёд означает одно: камень убирают.

Во время перепалки канадский игрок взорвался: «Я ни разу этого не делал. Можете…» – дальше прозвучало то, что редко слышат на олимпийском льду.

И тут в сеть вылетает видео. Палец на камне. Задержка после линии. Кадры начинают крутить везде.

Дальше – больше. Женскую сборную Канады наказывают за аналогичное нарушение уже в первом энде матча со Швейцарией. Капитан в шоке. «О каком жульничестве вообще речь?» – заявляют канадки. По их словам, их просто затянуло в чужую бурю.

Под усиленный контроль попадают и британцы. Игрок команды получает отметку за «двойное касание» в матче с Германией. Совпадение? Или тотальный надзор?

Организаторы срочно усиливают судейство. Два официальных лица перемещаются между дорожками и наблюдают за бросками. Спортсмены возмущены: такого пристального контроля на крупных турнирах ещё не было. В итоге решение частично откатывают. Теперь команды могут требовать наблюдения за соперником минимум на три энда.

Но самая большая интрига – впереди. Один из шведских игроков во время ссоры заявил: «Я покажу вам видео». Позже запись действительно появляется в эфире шведского телевидения. Канадцы намекают: всё было подготовлено заранее. Значит, это не просто спор – а ловушка?

И вот на этом фоне Великобритания выходит против Канады в матче, который может решить судьбу полуфинала. У британцев уже три поражения. Права на ошибку почти нет.

Камни скользят. Судьи смотрят. Камеры включены.

Лёд холодный. Нервы – нет.