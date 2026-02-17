Во вторник утром движение поездов на линии Тукумс было задержано: что случилось?

Представители Латвийских железных дорог (ЛДЗ) сообщили агентству LETA, что во время ночных работ на станции Дубулты строитель повредил стрелку, в связи с чем движение поездов на линии Тукумс ограничено.

В настоящее время работа стрелочного перевода частично восстановлена, и сотрудники LDz продолжают работу по обеспечению полного движения поездов. Предполагается, что повреждения стрелочного перевода будут устранены к 10:00.

Согласно информации на сайте PV, поезд Дубулты (8:23) — Рига (9:14) ходит с задержкой примерно в 10 минут, поезд Тукумс II (8:59) — Рига (10:29) — с задержкой примерно в 30 минут, а поезд Рига (8:00) — Тукумс II (9:44) — с задержкой примерно в 45 минут.

Одновременно с этим, поезд Тукумс II (7:59) – Рига (9:29) следует с задержкой примерно в 40 минут.

Ранее во вторник утром также были задержаны несколько других поездов на линии Тукумс.