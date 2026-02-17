Экс-посол США недоволен возвращением Мединского в переговоры

Экс-посол США в Москве Майкл Макфол раскритиковал то, что российскую делегацию на новых переговорах США, России и Украины возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. "Я был разочарован услышать это. На мой взгляд, господин Мединский - не серьезный переговорщик. Он уже был им раньше и не достиг никакого результата. Его возвращение говорит мне, что Путин несерьезно относится к этим переговорам", - заявил дипломат корреспонденту DW на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее стало известно, что новые трехсторонние переговоры пройдут в Женеве 17-18 февраля.

Макфол: США не должны давить на Украину

Макфол критически прокомментировал и сведения о том, что США намерены давить на Россию и Украину, чтобы те заключили мир до июня. На днях об этом заявил Владимир Зеленский.

"Давление на Украину - не мудро с точки зрения национальных интересов США. Почему мы всегда давим на Украину и никогда - на Путина? США должны больше давить на Россию", - добавил дипломат. "Больше оружия Украине и больше санкций против России", - призвал он.

Макфол о речи Мерца: Важное послание Москве

О речи канцлера Германии Фридриха Мерца (Friedrich Merz) на Мюнхенской конференции Макфол сказал: "Это важное послание Москве. Потому что более сильная Европа станет преимуществом для Украины. Мерц ясно дал понять, что в долгосрочной перспективе единая Европа - гораздо могущественнее и богаче, чем путинская Россия".

"Это было очень важное послание. Европа может обладать куда более значительной военной мощью - кстати, в сотрудничестве с Украиной - но пока этого не достигла. И, на мой взгляд, канцлер послал очень сильный сигнал: будучи единой, Европа могла бы стать гораздо мощнее, чем Россия. Но только если она действительно останется единой и если страны будут выделять больше ресурсов на оборону", - резюмировал Макфол.