Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 17. Февраля Завтра: Donats, Konstance
Доступность

Латвийская инвестиционная платформа начала процесс получения лицензии для банковской деятельности в ЕЦБ

Редакция PRESS 17 февраля, 2026 12:24

Бизнес 0 комментариев

Основанная в Латвии инвестиционная платформа "Mintos" начала процесс получения лицензии для банковской деятельности в Европейском центральном банке (ЕЦБ), сообщили агентству ЛЕТА в "Mintos".

В компании прогнозируют, что процесс получения лицензии займет от 12 до 18 месяцев.

Получение банковской лицензии укрепит доверие инвесторов, расширит финансовую инфраструктуру "Mintos" и поддержит устойчивый рост по всей Европе, отметили в компании.

Первоначально "Mintos" работала как платформа взаимного кредитования, а в настоящее время выросла до регулируемой платформы для инвестиций в разнообразные активы, обслуживающей почти 700 000 зарегистрированных инвесторов и управляющей активами на сумму более 800 млн евро.

Получение банковской лицензии ЕЦБ является следующим этапом развития "Mintos". Это будет способствовать привлечению вкладов и создаст основу для того, чтобы компания могла напрямую предлагать клиентам кредитование и другие банковские продукты.

Сооснователь и исполнительный директор "Mintos" Мартиньш Шулте отметил, что решение получить банковскую лицензию является стратегическим шагом, основанным на прочной операционной базе, которую компания уже создала. Это позволит "Mintos" расширить предложения для инвесторов, сочетая надежность и стабильность банка с инновациями современной инвестиционной платформы.

Инвестиционная платформа "Mintos" была основана в 2015 году. Согласно отчету "Mintos Holding" за 2024 год, крупнейшими акционерами компании являются принадлежащее Айгарсу Кесенфелдсу ООО "Alppes Caputal" (30,7%), принадлежащее Шулте ООО "MS Cap" (15,2%) и европейская частная инвестиционная платформа "Crowdcube Nominees Limited" (12,16%).

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента
Важно

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента (1)

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги
Важно

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги

Кричала, смеялась и хрюкала: выжившую из ума старушку на утро выписали
Важно

Кричала, смеялась и хрюкала: выжившую из ума старушку на утро выписали (3)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Бросил лыжи и ушел в лес: почему норвежец так убивался после проигрыша на Олимпиаде

Важно 16:55

Важно 0 комментариев

Норвежский спортсмен Атле Ли Макграт после неудачного заезда в горнолыжной дисциплине слалом на Олимпиаде выбросил палки, снял лыжи и ушел за ограждения в лес, где упал в сугроб. В интервью журналистам он рассказал, что хотел посвятить победу умершему дедушке, однако допустил ошибку и не смог завоевать золото, пишет The Guardian.

Норвежский спортсмен Атле Ли Макграт после неудачного заезда в горнолыжной дисциплине слалом на Олимпиаде выбросил палки, снял лыжи и ушел за ограждения в лес, где упал в сугроб. В интервью журналистам он рассказал, что хотел посвятить победу умершему дедушке, однако допустил ошибку и не смог завоевать золото, пишет The Guardian.

Читать
Загрузка

Латвия выделит еще 10 миллионов евро на поддержку Украины

Новости Латвии 16:42

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия выделит 10 млн евро на поддержку Украины в рамках фонда НАТО "Prioritised Ukraine requirements List" (PURL), постановило сегодня правительство.

Латвия выделит 10 млн евро на поддержку Украины в рамках фонда НАТО "Prioritised Ukraine requirements List" (PURL), постановило сегодня правительство.

Читать

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги

Важно 16:38

Важно 0 комментариев

Комиссия по этике Рижской думы прислала журналисту Ольге Князевой ответ по поводу её жалобы на депутата самоуправления Лиану Лангу. Политик публично назвала Князеву «заядлой чекисткой» (rūdīta čekiste) только за то, что ей не понравились её вопросы.

Комиссия по этике Рижской думы прислала журналисту Ольге Князевой ответ по поводу её жалобы на депутата самоуправления Лиану Лангу. Политик публично назвала Князеву «заядлой чекисткой» (rūdīta čekiste) только за то, что ей не понравились её вопросы.

Читать

Европу губит простой чиновник, пока Путин потирает руки: все всё понимают, но…

Мнения 16:33

Мнения 0 комментариев

«То, что мы должны выбирать между безопасностью и экономикой, в значительной степени является ложной дилеммой, - высказала неожиданную мысль в подкасте «Курс неравенства» на портале Satori.lv Иева Берзиня, ведущий научный сотрудник Национальной академии обороны.

«То, что мы должны выбирать между безопасностью и экономикой, в значительной степени является ложной дилеммой, - высказала неожиданную мысль в подкасте «Курс неравенства» на портале Satori.lv Иева Берзиня, ведущий научный сотрудник Национальной академии обороны.

Читать

«Здоровое» овсяное молоко? В вашей чашке может быть больше, чем вы думаете!

Азбука здоровья 16:27

Азбука здоровья 0 комментариев

Вы переходите на овсяное. Или миндальное. Или соевое.

Вы переходите на овсяное. Или миндальное. Или соевое.

Читать

Это корзина на 94 евро — много или мало в ней продуктов? Соцсети рассуждают. ФОТО

Важно 16:22

Важно 0 комментариев

В социальной сети Threads мужчина опубликовал фото своих покупок в продуктовом магазине на сумму 94 евро. И задал вопрос - много это или мало для такой корзины?

В социальной сети Threads мужчина опубликовал фото своих покупок в продуктовом магазине на сумму 94 евро. И задал вопрос - много это или мало для такой корзины?

Читать

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента

Важно 16:16

Важно 0 комментариев

Портал la.lv опубликовал подробную жалобу одного пациента на сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Герой истории Линард уже много лет страдает хроническими проблемами со спиной. Недавно он упал и ушиб спину. Через три дня начались очень сильные боли в пояснице. Он не мог ни ходить, ни лежать. Но вместо помощи, бригада NMPD прочитала ему поучительную лекцию... а глава службы посоветовала заниматься гимнастикой!

Портал la.lv опубликовал подробную жалобу одного пациента на сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Герой истории Линард уже много лет страдает хроническими проблемами со спиной. Недавно он упал и ушиб спину. Через три дня начались очень сильные боли в пояснице. Он не мог ни ходить, ни лежать. Но вместо помощи, бригада NMPD прочитала ему поучительную лекцию... а глава службы посоветовала заниматься гимнастикой!

Читать