Латвийская инвестиционная платформа начала процесс получения лицензии для банковской деятельности в ЕЦБ

В компании прогнозируют, что процесс получения лицензии займет от 12 до 18 месяцев.

Получение банковской лицензии укрепит доверие инвесторов, расширит финансовую инфраструктуру "Mintos" и поддержит устойчивый рост по всей Европе, отметили в компании.

Первоначально "Mintos" работала как платформа взаимного кредитования, а в настоящее время выросла до регулируемой платформы для инвестиций в разнообразные активы, обслуживающей почти 700 000 зарегистрированных инвесторов и управляющей активами на сумму более 800 млн евро.

Получение банковской лицензии ЕЦБ является следующим этапом развития "Mintos". Это будет способствовать привлечению вкладов и создаст основу для того, чтобы компания могла напрямую предлагать клиентам кредитование и другие банковские продукты.

Сооснователь и исполнительный директор "Mintos" Мартиньш Шулте отметил, что решение получить банковскую лицензию является стратегическим шагом, основанным на прочной операционной базе, которую компания уже создала. Это позволит "Mintos" расширить предложения для инвесторов, сочетая надежность и стабильность банка с инновациями современной инвестиционной платформы.

Инвестиционная платформа "Mintos" была основана в 2015 году. Согласно отчету "Mintos Holding" за 2024 год, крупнейшими акционерами компании являются принадлежащее Айгарсу Кесенфелдсу ООО "Alppes Caputal" (30,7%), принадлежащее Шулте ООО "MS Cap" (15,2%) и европейская частная инвестиционная платформа "Crowdcube Nominees Limited" (12,16%).