Ограбление магазина часов в Старой Риге: троим предъявлены обвинения

Редакция PRESS 17 февраля, 2026 13:03

Восточная прокуратура Риги предъявила трем гражданам Сербии обвинение в вооруженном ограблении магазина часов "Baltic Watches" в Вецриге в апреле прошлого года.

Всем троим предъявлено обвинение в ограблении в крупном размере, совершенном в составе организованной группы, с применением насилия и угрозой его применения.

Двое граждан Сербии также обвиняются в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, сообщили в прокуратуре.

Госполиция расследует отдельный процесс против человека, который не был задержан в Финляндии. Следственные действия по этому процессу продолжаются.

В прокуратуре сообщили, что иностранцы находились в Латвии легально и приехали как туристы.

Прокуратура не располагает информацией о местонахождении украденных часов.

Как сообщалось, в январе Финляндия экстрадировала в Латвию трех граждан Сербии, обвиняемых в вооруженном ограблении магазина "Baltic Watches". Преступная группа похитила около 80 часов, а после ограбления скрылась на автомобиле с украденными номерными знаками.

Благодаря международному сотрудничеству правоохранительным органам удалось установить, что грабителями были четверо сербов в возрасте около 30 лет. В октябре прошлого года трое членов организованной группы были арестованы в Финляндии, где они уже готовились совершить следующее ограбление, аналогичное латвийскому. Финские правоохранительные органы задержали их на стадии подготовки к ограблению.

Четвертый человек, причастный к ограблению в Латвии, объявлен в международный розыск.

Бросил лыжи и ушел в лес: почему норвежец так убивался после проигрыша на Олимпиаде

Норвежский спортсмен Атле Ли Макграт после неудачного заезда в горнолыжной дисциплине слалом на Олимпиаде выбросил палки, снял лыжи и ушел за ограждения в лес, где упал в сугроб. В интервью журналистам он рассказал, что хотел посвятить победу умершему дедушке, однако допустил ошибку и не смог завоевать золото, пишет The Guardian.

Латвия выделит еще 10 миллионов евро на поддержку Украины

Латвия выделит 10 млн евро на поддержку Украины в рамках фонда НАТО "Prioritised Ukraine requirements List" (PURL), постановило сегодня правительство.

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги

Комиссия по этике Рижской думы прислала журналисту Ольге Князевой ответ по поводу её жалобы на депутата самоуправления Лиану Лангу. Политик публично назвала Князеву «заядлой чекисткой» (rūdīta čekiste) только за то, что ей не понравились её вопросы.

Европу губит простой чиновник, пока Путин потирает руки: все всё понимают, но…

«То, что мы должны выбирать между безопасностью и экономикой, в значительной степени является ложной дилеммой, - высказала неожиданную мысль в подкасте «Курс неравенства» на портале Satori.lv Иева Берзиня, ведущий научный сотрудник Национальной академии обороны.

«Здоровое» овсяное молоко? В вашей чашке может быть больше, чем вы думаете!

Вы переходите на овсяное. Или миндальное. Или соевое.

Это корзина на 94 евро — много или мало в ней продуктов? Соцсети рассуждают. ФОТО

В социальной сети Threads мужчина опубликовал фото своих покупок в продуктовом магазине на сумму 94 евро. И задал вопрос - много это или мало для такой корзины?

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента

Портал la.lv опубликовал подробную жалобу одного пациента на сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Герой истории Линард уже много лет страдает хроническими проблемами со спиной. Недавно он упал и ушиб спину. Через три дня начались очень сильные боли в пояснице. Он не мог ни ходить, ни лежать. Но вместо помощи, бригада NMPD прочитала ему поучительную лекцию... а глава службы посоветовала заниматься гимнастикой!

