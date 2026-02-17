Ограбление магазина часов в Старой Риге: троим предъявлены обвинения

Всем троим предъявлено обвинение в ограблении в крупном размере, совершенном в составе организованной группы, с применением насилия и угрозой его применения.

Двое граждан Сербии также обвиняются в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, сообщили в прокуратуре.

Госполиция расследует отдельный процесс против человека, который не был задержан в Финляндии. Следственные действия по этому процессу продолжаются.

В прокуратуре сообщили, что иностранцы находились в Латвии легально и приехали как туристы.

Прокуратура не располагает информацией о местонахождении украденных часов.

Как сообщалось, в январе Финляндия экстрадировала в Латвию трех граждан Сербии, обвиняемых в вооруженном ограблении магазина "Baltic Watches". Преступная группа похитила около 80 часов, а после ограбления скрылась на автомобиле с украденными номерными знаками.

Благодаря международному сотрудничеству правоохранительным органам удалось установить, что грабителями были четверо сербов в возрасте около 30 лет. В октябре прошлого года трое членов организованной группы были арестованы в Финляндии, где они уже готовились совершить следующее ограбление, аналогичное латвийскому. Финские правоохранительные органы задержали их на стадии подготовки к ограблению.

Четвертый человек, причастный к ограблению в Латвии, объявлен в международный розыск.