Продается слишком много квартир в новостройках, но латвийцы туда не рвутся: эксперт

Компания по недвижимости "Latio" подсчитала, что ожидания многих продавцов не соответствуют покупательной способности людей, подверженных влиянию инфляции - примерно в 17% случаев владельцы, включая девелоперов новых проектов, продают жилье по цене, неадекватно высокой для текущей рыночной ситуации.

Есть и еще одна ранее небывалая тенденция на рынке - доминирует предложение новых квартир.

Соображения продавцов при установлении цены различны. Есть люди, которые на самом деле не знают, какую цену установить, потому что не ориентируются в рынке. Другие надеются на случайного покупателя, который "влюбится" в их недвижимость.

Кто-то другой вложил в жилье значительные средства, и психологически сложно продать недвижимость дешевле собственных вложений, считает аналитик рынка "Latio" Ксения Иевлева.

Это не означает, что потенциальный покупатель не может запросить за эту недвижимость цену, соответствующую рыночной, однако снижать ее продавец будет очень неохотно.

Также необходимо понимать, есть ли у продавца время подождать, насколько велика потребность в продаже недвижимости.

В своем последнем обзоре рынка жилья "Latio" отмечает парадоксальную ситуацию на рынке: почти 40% предложения составляют квартиры в новостройках, впервые выставленные на продажу (то есть никогда прежде не заселенные), но доля сделок, в которых были приобретены именно эти объекты, в общем объеме невелика.

То есть сейчас предложение в новостройках опережает реальный спрос. Вместо того чтобы цены на новостройки реагировали на конкуренцию, они остаются высокими или продолжают расти, еще больше увеличивая разрыв между предложением и реальным спросом.

(Delfi.lv)