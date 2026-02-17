Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Продается слишком много квартир в новостройках, но латвийцы туда не рвутся: эксперт

17 февраля, 2026

Специализированные порталы переполнены объявлениями о продаже жилья, которые висят там месяцами. Иногда владельцы со временем снижают запрашиваемую цену, но часто продолжают придерживаться желаемой суммы.

Компания по недвижимости "Latio" подсчитала, что ожидания многих продавцов не соответствуют покупательной способности людей, подверженных влиянию инфляции - примерно в 17% случаев владельцы, включая девелоперов новых проектов, продают жилье по цене, неадекватно высокой для текущей рыночной ситуации.

Есть и еще одна ранее небывалая тенденция на рынке - доминирует предложение новых квартир.

Соображения продавцов при установлении цены различны. Есть люди, которые на самом деле не знают, какую цену установить, потому что не ориентируются в рынке. Другие надеются на случайного покупателя, который "влюбится" в их недвижимость.

Кто-то другой вложил в жилье значительные средства, и психологически сложно продать недвижимость дешевле собственных вложений, считает аналитик рынка "Latio" Ксения Иевлева.

Это не означает, что потенциальный покупатель не может запросить за эту недвижимость цену, соответствующую рыночной, однако снижать ее продавец будет очень неохотно.

Также необходимо понимать, есть ли у продавца время подождать, насколько велика потребность в продаже недвижимости.

В своем последнем обзоре рынка жилья "Latio" отмечает парадоксальную ситуацию на рынке: почти 40% предложения составляют квартиры в новостройках, впервые выставленные на продажу (то есть никогда прежде не заселенные), но доля сделок, в которых были приобретены именно эти объекты, в общем объеме невелика.

То есть сейчас предложение в новостройках опережает реальный спрос. Вместо того чтобы цены на новостройки реагировали на конкуренцию, они остаются высокими или продолжают расти, еще больше увеличивая разрыв между предложением и реальным спросом.

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги
«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги

Кричала, смеялась и хрюкала: выжившую из ума старушку на утро выписали
Кричала, смеялась и хрюкала: выжившую из ума старушку на утро выписали

«Я тут думаю в широчайшем масштабе»: Витенбергс о праве не говорить по-русски
«Я тут думаю в широчайшем масштабе»: Витенбергс о праве не говорить по-русски

Бросил лыжи и ушел в лес: почему норвежец так убивался после проигрыша на Олимпиаде

Норвежский спортсмен Атле Ли Макграт после неудачного заезда в горнолыжной дисциплине слалом на Олимпиаде выбросил палки, снял лыжи и ушел за ограждения в лес, где упал в сугроб. В интервью журналистам он рассказал, что хотел посвятить победу умершему дедушке, однако допустил ошибку и не смог завоевать золото, пишет The Guardian.

Норвежский спортсмен Атле Ли Макграт после неудачного заезда в горнолыжной дисциплине слалом на Олимпиаде выбросил палки, снял лыжи и ушел за ограждения в лес, где упал в сугроб. В интервью журналистам он рассказал, что хотел посвятить победу умершему дедушке, однако допустил ошибку и не смог завоевать золото, пишет The Guardian.

Латвия выделит еще 10 миллионов евро на поддержку Украины

Латвия выделит 10 млн евро на поддержку Украины в рамках фонда НАТО "Prioritised Ukraine requirements List" (PURL), постановило сегодня правительство.

Латвия выделит 10 млн евро на поддержку Украины в рамках фонда НАТО "Prioritised Ukraine requirements List" (PURL), постановило сегодня правительство.

«Маски сброшены!» Комиссия по этике РД оправдала грубость Лианы Ланги

Комиссия по этике Рижской думы прислала журналисту Ольге Князевой ответ по поводу её жалобы на депутата самоуправления Лиану Лангу. Политик публично назвала Князеву «заядлой чекисткой» (rūdīta čekiste) только за то, что ей не понравились её вопросы.

Комиссия по этике Рижской думы прислала журналисту Ольге Князевой ответ по поводу её жалобы на депутата самоуправления Лиану Лангу. Политик публично назвала Князеву «заядлой чекисткой» (rūdīta čekiste) только за то, что ей не понравились её вопросы.

Европу губит простой чиновник, пока Путин потирает руки: все всё понимают, но…

«То, что мы должны выбирать между безопасностью и экономикой, в значительной степени является ложной дилеммой, - высказала неожиданную мысль в подкасте «Курс неравенства» на портале Satori.lv Иева Берзиня, ведущий научный сотрудник Национальной академии обороны.

«То, что мы должны выбирать между безопасностью и экономикой, в значительной степени является ложной дилеммой, - высказала неожиданную мысль в подкасте «Курс неравенства» на портале Satori.lv Иева Берзиня, ведущий научный сотрудник Национальной академии обороны.

«Здоровое» овсяное молоко? В вашей чашке может быть больше, чем вы думаете!

Вы переходите на овсяное. Или миндальное. Или соевое.

Вы переходите на овсяное. Или миндальное. Или соевое.

Это корзина на 94 евро — много или мало в ней продуктов? Соцсети рассуждают. ФОТО

В социальной сети Threads мужчина опубликовал фото своих покупок в продуктовом магазине на сумму 94 евро. И задал вопрос - много это или мало для такой корзины?

В социальной сети Threads мужчина опубликовал фото своих покупок в продуктовом магазине на сумму 94 евро. И задал вопрос - много это или мало для такой корзины?

«Гимнастика и ещё раз гимнастика!» Ципуле ответила на жалобы пациента

Портал la.lv опубликовал подробную жалобу одного пациента на сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Герой истории Линард уже много лет страдает хроническими проблемами со спиной. Недавно он упал и ушиб спину. Через три дня начались очень сильные боли в пояснице. Он не мог ни ходить, ни лежать. Но вместо помощи, бригада NMPD прочитала ему поучительную лекцию... а глава службы посоветовала заниматься гимнастикой!

Портал la.lv опубликовал подробную жалобу одного пациента на сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Герой истории Линард уже много лет страдает хроническими проблемами со спиной. Недавно он упал и ушиб спину. Через три дня начались очень сильные боли в пояснице. Он не мог ни ходить, ни лежать. Но вместо помощи, бригада NMPD прочитала ему поучительную лекцию... а глава службы посоветовала заниматься гимнастикой!

