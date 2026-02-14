Эксперт: утверждать, что нам хватает электричества, совершенно абсурдно

Он назвал полностью и окончательно абсурдным распространённое утверждение о том, что электроэнергии у нас достаточно, всё работает и всё стабильно, поскольку система электроснабжения стабильна и достаточна лишь в ситуации, когда мы хорошо соединены и задействуем все рыночные механизмы.

"В первую неделю января и, думаю, последующие дни тоже мы видим очень суровые метеопрогнозы. Брицис [метеоролог Том Брицис - Ред.] описал нам очень драматическое положение, за ним последует и возможность в достаточном количестве удовлетворить спрос потребителей. Проблема вот только в том, что потребители хотят жить в комфорте, чтобы всё время было очень хорошо. И теперь все должны скакать вслед за, скажем так, капризами потребителей. Есть жизненно важные потребности, и эти потребности и спрос должны быть соединены с жизненно важными возможностями выработки в суровых метеоусловиях".