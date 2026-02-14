Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Эксперт: утверждать, что нам хватает электричества, совершенно абсурдно

14 февраля, 2026

LETA

Такое мнение высказал специалист по энергетике Юрис Озолиньш на телеканале TV24 в программе Dienas personība.

Он назвал полностью и окончательно абсурдным распространённое утверждение о том, что электроэнергии у нас достаточно, всё работает и всё стабильно, поскольку система электроснабжения стабильна и достаточна лишь в ситуации, когда мы хорошо соединены и задействуем все рыночные механизмы.

"В первую неделю января и, думаю, последующие дни тоже мы видим очень суровые метеопрогнозы. Брицис [метеоролог Том Брицис - Ред.] описал нам очень драматическое положение, за ним последует и возможность в достаточном количестве удовлетворить спрос потребителей. Проблема вот только в том, что потребители хотят жить в комфорте, чтобы всё время было очень хорошо. И теперь все должны скакать вслед за, скажем так, капризами потребителей. Есть жизненно важные потребности, и эти потребности и спрос должны быть соединены с жизненно важными возможностями выработки в суровых метеоусловиях".

Вчера в семь часов утра многим жителям Латвии было прислано на телефоны предупреждение о сильном снегопаде, причём в некоторых местах снегопад на тот момент уже начался. Вроде бы хорошее дело - оповещать население о различных природных катаклизмах, но многие считают, что в этом конкретном случае рассылать уведомления с громким звуком, да ещё в раннее утро, - явный перебор.

Будущее Латвии нельзя представлять себе как экономику с низкой добавленной стоимостью, поскольку наша единственная возможность состоит в том, чтобы поумнеть и целенаправленно развивать высокие технологии, подчеркнула в интервью программе Latvija 2035 бывший премьер Лаймдота Страуюма.

По данным источников Reuters, Пентагон разрабатывает планы многонедельной военной кампании против Ирана на случай приказа президента. Дональд Трамп называет смену режима в Тегеране "наилучшим сценарием".

Госполиция начала уголовный процесс в связи со случившимся, ведётся расследование причин смерти, однако информация, которой располагает полиция в данный момент, не свидетельствует о том, что против умершей женщины было совершено преступление.

Прокуратура предъявила Полине Камлевой из Резекне обвинение в передаче около 43 евро на покупку устройства для подавления дронов с целью последующей передачи его российским военным, выяснило агентство LETA.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) наказало депутата Сейма Майю Арманеву ("Латвия на первом месте") за нарушение закона о конфликте интересов, сообщила программа ЛТВ "Панорама".

Как сообщает портал medibas.lv, бывали случаи, когда через несколько дней после похорон родственники приезжали на кладбище и ужасались: с могилы исчезли все цветы!

