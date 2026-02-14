Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Повезло, что проснулась: как рижанка чуть не лишилась крыши над головой

14 февраля, 2026 09:20

0 комментариев

Жительница Болдераи опасалась, что у неё в доме в сильный мороз замёрзнут трубы, поэтому по ночам обогревала их пламенем свечи. По-видимому, раньше этот способ неоднократно успешно применялся, но в данном случае что-то пошло не так, и ущерб от огня оказался больше, чем от замёрзшей сантехники, сообщает программа Degpunktā.

На момент прибытия съёмочной группы к дому прибыли работники Rīgas namu pārvaldnieks, чтобы заделать дыры в стене, образовавшиеся в результате пожара. Выяснилось, что в крыше тоже образовались дыры. 

Скорее всего, в квартире сейчас холодно и все вещи покрылись сажей, поэтому хозяйку дома журналисты не застали. Во дворе удалось побеседовать с соседкой, которая ночью проснулась от шума: "Пошла посмотреть, а там уже было много дыма. Начала лить воду, потом мы вызвали пожарных. (DP: Она сначала сама тушила?) Да, лила воду.”

Женщину осмотрели медики, но госпитализация ей не понадобилась. 

“(DP: Повезло, что она проснулась.) Да, и соседи там тоже не пострадали. Иначе весь дом мог сгореть, и она сама могла в этом дыму погибнуть. Но она спала в другой комнате, там у неё дверь была закрыта. А здесь у неё ванна и туалет. И там она, чтобы трубы не замёрзли, поставила свечку. Не знаю, может быть, слишком близко к чему-то поставила", - рассказывает соседка.

Обогревать трубы с помощью свечи, особенно ночью, оставляя открытый огонь без присмотра, - дело неразумное, спасатели призывают подумать о том, какой это риск. Сантехнику вы, может быть, и сбережёте, но можете при этом лишиться крыши над головой.

Иллюстративное фото.

«Но не в семь утра же!» Оповещение о сильном снегопаде стало поводом повозмущаться

Важно 0 комментариев

Вчера в семь часов утра многим жителям Латвии было прислано на телефоны предупреждение о сильном снегопаде, причём в некоторых местах снегопад на тот момент уже начался. Вроде бы хорошее дело - оповещать население о различных природных катаклизмах, но многие считают, что в этом конкретном случае рассылать уведомления с громким звуком, да ещё в раннее утро, - явный перебор.

Страуюма: мы должны поумнеть — другой возможности у нас нет

Важно 0 комментариев

Будущее Латвии нельзя представлять себе как экономику с низкой добавленной стоимостью, поскольку наша единственная возможность состоит в том, чтобы поумнеть и целенаправленно развивать высокие технологии, подчеркнула в интервью программе Latvija 2035 бывший премьер Лаймдота Страуюма.

США готовятся к затяжной военной операции против Ирана

Важно 0 комментариев

По данным источников Reuters, Пентагон разрабатывает планы многонедельной военной кампании против Ирана на случай приказа президента. Дональд Трамп называет смену режима в Тегеране "наилучшим сценарием".

Пропавшая без вести певица Паула Дукуре найдена мёртвой

Важно 0 комментариев

Госполиция начала уголовный процесс в связи со случившимся, ведётся расследование причин смерти, однако информация, которой располагает полиция в данный момент, не свидетельствует о том, что против умершей женщины было совершено преступление.

«Перевела 42 евро»: женщине грозит 10 лет тюрьмы за помощь армии России

Важно 0 комментариев

Прокуратура предъявила Полине Камлевой из Резекне обвинение в передаче около 43 евро на покупку устройства для подавления дронов с целью последующей передачи его российским военным, выяснило агентство LETA.

Конфликт интересов: за что БПБК наказало депутата Майю Арманеву

Важно 0 комментариев

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) наказало депутата Сейма Майю Арманеву ("Латвия на первом месте") за нарушение закона о конфликте интересов, сообщила программа ЛТВ "Панорама".

Застукали с поличным: воров цветов с кладбищ запечатлели на месте «преступления» (ФОТО)

Важно 0 комментариев

Как сообщает портал medibas.lv, бывали случаи, когда через несколько дней после похорон родственники приезжали на кладбище и ужасались: с могилы исчезли все цветы!

