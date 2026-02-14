Повезло, что проснулась: как рижанка чуть не лишилась крыши над головой

На момент прибытия съёмочной группы к дому прибыли работники Rīgas namu pārvaldnieks, чтобы заделать дыры в стене, образовавшиеся в результате пожара. Выяснилось, что в крыше тоже образовались дыры.

Скорее всего, в квартире сейчас холодно и все вещи покрылись сажей, поэтому хозяйку дома журналисты не застали. Во дворе удалось побеседовать с соседкой, которая ночью проснулась от шума: "Пошла посмотреть, а там уже было много дыма. Начала лить воду, потом мы вызвали пожарных. (DP: Она сначала сама тушила?) Да, лила воду.”

Женщину осмотрели медики, но госпитализация ей не понадобилась.

“(DP: Повезло, что она проснулась.) Да, и соседи там тоже не пострадали. Иначе весь дом мог сгореть, и она сама могла в этом дыму погибнуть. Но она спала в другой комнате, там у неё дверь была закрыта. А здесь у неё ванна и туалет. И там она, чтобы трубы не замёрзли, поставила свечку. Не знаю, может быть, слишком близко к чему-то поставила", - рассказывает соседка.

Обогревать трубы с помощью свечи, особенно ночью, оставляя открытый огонь без присмотра, - дело неразумное, спасатели призывают подумать о том, какой это риск. Сантехнику вы, может быть, и сбережёте, но можете при этом лишиться крыши над головой.

Иллюстративное фото.