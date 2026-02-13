Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Лезут! Ползут! Летят! 12 тысяч попыток прорыва границы за год

Редакция PRESS 13 февраля, 2026 17:26

Важно 0 комментариев

В прошлом году Государственная пограничная охрана предотвратила 12 000 попыток незаконного пересечения границы. Об этом сообщает агентство LETA. При этом на рубеже появились новые схемы контрабанды - с использованием метеорологических шаров.

Начальник Государственной пограничной охраны генерал Гунтис Пуйатс подчеркнул, что расслабляться нельзя. По его словам, зимой давление на границу ниже из-за погодных условий и снега, однако уже в 2026 году нельзя рассчитывать на спокойную обстановку. Усиленный режим охраны на латвийско-белорусском направлении сохраняется.

В 2025 году метеорологические шары стали самым распространённым способом переброски контрабанды через границу - зафиксировано 12 случаев. Для сравнения: по реке сигареты переправляли шесть раз, один случай связан с использованием беспилотника.

Пуйатс предупредил и о возможных гибридных угрозах со стороны соседних государств - России и Белоруссии. При этом уголовные процессы по делам о контрабанде находятся в ведении Государственной полиции.

В этом году планируется завершить строительство инфраструктуры на границе: остаётся достроить патрульные дороги вдоль российской границы и Даугавы, а также рокадные дороги вокруг озёр.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис отметил, что укрепление восточной границы остаётся приоритетом. По его словам, «умная граница» будет оснащена технологиями с использованием искусственного интеллекта для анализа ситуаций, а также продолжится сотрудничество с Национальными вооружёнными силами.

Пограничная охрана также продолжает переход на форму Национальных вооружённых сил. Новые комплекты уже получили более половины из 2200 сотрудников. В первую очередь форму меняют пограничникам на «зелёной границе», кадетам, затем - сотрудникам штабов и аэропорта.

