Он пролетел 5000 км за украденным iPhone — и нашёл его в Африке!

Редакция PRESS 13 февраля, 2026 17:37

Житель Германии не стал мириться с кражей смартфона и отправился за ним… на другой континент. История началась в Ахене, когда мужчина по имени Яссин обнаружил, что его iPhone украден. Включив геолокацию, он увидел неожиданный результат — устройство находится примерно в 5000 километрах, в Сенегале.

Вместо того чтобы просто заблокировать телефон и купить новый, Яссин пообещал подписчикам в Instagram: если пост наберёт 10 000 лайков, он полетит в Африку за своим iPhone. Результат превзошёл ожидания — видео собрало около 30 000 лайков.

Проблем хватало. Он признавался, что у него нет свободных денег, нужно заканчивать стройку, и он не знает, как объяснить всё это матери. Тем не менее, мужчина решил, что поездка может обойтись дешевле нового смартфона.

Яссин автостопом добрался до Брюсселя, откуда вылетел в Дакар. Всё путешествие он подробно показывал в соцсетях. На месте его ждали новые сложности: в отеле предупредили, что район, где отображается сигнал, считается опасным. В полиции заявили, что данных геолокации недостаточно для действий без точного адреса.

Несмотря на предупреждения, он поехал по сигналу. Помог ему местный житель, с которым его свели знакомые. Вместе они вышли на сотрудника магазина мобильных телефонов, к которому, по их версии, мог попасть смартфон.

Когда мужчине пригрозили обращением в полицию, он попытался утверждать, что знает «настоящего вора». Однако геолокация показывала, что телефон находится совсем рядом. В итоге устройство вернули владельцу.

Теперь у Яссина почти 86 000 подписчиков в Instagram.

«Перевела 42 евро»: женщине грозит 10 лет тюрьмы за помощь армии России
«Перевела 42 евро»: женщине грозит 10 лет тюрьмы за помощь армии России (1)

Мир снова у черты? Пиленс о тревожных знаках, нации и корнях
Мир снова у черты? Пиленс о тревожных знаках, нации и корнях

246 ДТП за день. Рига в лидерах. 10 человек пострадали
246 ДТП за день. Рига в лидерах. 10 человек пострадали

246 ДТП за день. Рига в лидерах. 10 человек пострадали

В пятницу с 6 до 19 часов в Латвии зарегистрировано 246 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную полицию.

Снова пятница 13-е снова! Почему люди внезапно начинают ждать беды?

Самая тревожная дата календаря снова возвращается. В 2026 году пятница 13-е выпадает сразу три раза — в феврале, марте и ноябре. И каждый раз вокруг неё вспыхивает волна тревожных ожиданий.

С глаз долой: в Латвии «исправят» знаки с направлениями в Россию

В Латвии до 30 сентября планируется внести изменения в дорожные знаки, указывающие направления на Россию и Белоруссию. Об этом говорится в информационном сообщении Министерства сообщения, переданном на согласование через портал правовых актов.

«Я в шоке от счета на 754 евро!». Депутат Кулбергс просит присылать платёжки

Председатель парламентской комиссии по расследованию подорожания теплоснабжения в Риге Андрис Кулбергс опубликовал собственный счёт и призвал жителей делиться своими примерами.

Мир снова у черты? Пиленс о тревожных знаках, нации и корнях

«Ни одна империя не существовала вечно. Если посмотреть на не столь далёкую историю, сегодня можно провести довольно много параллелей с 30-ми годами прошлого века, временем перед Великой депрессией в Америке», - заявил в программе TV24 «Nedēļa.Post scriptum» предприниматель, архитектор и политик Улдис Пиленс.

Снег парализует движение по всей Латвии

В пятницу вечером по всей Латвии на дорогах сложные условия движения и формируются пробки. Об этом свидетельствуют данные предприятия «Latvijas valsts ceļi».

В пансионате чуть не заморили голодом человека? Проверки всё отрицают

После резонансной истории о 18-летнем юноше с тяжёлыми нарушениями развития, который едва не умер, завершились проверки в Государственном центре социального ухода VSAC «Рига» и его филиале «Эзеркрасти». Об этом сообщает агентство LETA.

