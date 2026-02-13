Он пролетел 5000 км за украденным iPhone — и нашёл его в Африке!

Вместо того чтобы просто заблокировать телефон и купить новый, Яссин пообещал подписчикам в Instagram: если пост наберёт 10 000 лайков, он полетит в Африку за своим iPhone. Результат превзошёл ожидания — видео собрало около 30 000 лайков.

Проблем хватало. Он признавался, что у него нет свободных денег, нужно заканчивать стройку, и он не знает, как объяснить всё это матери. Тем не менее, мужчина решил, что поездка может обойтись дешевле нового смартфона.

Яссин автостопом добрался до Брюсселя, откуда вылетел в Дакар. Всё путешествие он подробно показывал в соцсетях. На месте его ждали новые сложности: в отеле предупредили, что район, где отображается сигнал, считается опасным. В полиции заявили, что данных геолокации недостаточно для действий без точного адреса.

Несмотря на предупреждения, он поехал по сигналу. Помог ему местный житель, с которым его свели знакомые. Вместе они вышли на сотрудника магазина мобильных телефонов, к которому, по их версии, мог попасть смартфон.

Когда мужчине пригрозили обращением в полицию, он попытался утверждать, что знает «настоящего вора». Однако геолокация показывала, что телефон находится совсем рядом. В итоге устройство вернули владельцу.

Теперь у Яссина почти 86 000 подписчиков в Instagram.