В больнице у 12-летней девочки случайно обнаружилась беременность: семья не в курсе?

Редакция PRESS 13 февраля, 2026 12:17

Врачи в Видземе оказывали помощь 12-летней девочке и обнаружили, что та подверглась сексуальному насилию и сама ждет ребенка. Срок беременности уже значительный. Семья либо не знала о состоянии девочки, либо скрывала это. Государственная полиция начала уголовный процесс. Насильнику грозит многолетний тюремный срок, сообщает rus.lsm.lv.

Из какого города или поселка Видземе девочка, полиция не раскрывает. Чтобы защитить пострадавшую, не разглашаются почти никакие подробности произошедшего. Однако Латвийскому телевидению известно, что девочку доставили в больницу с болями в животе.

При обследовании врачи обнаружили, что девочка подверглась сексуальному насилию и беременна.
В Госполиции о произошедшем узнали 11 февраля, говорит представитель Госполиции Зане Васкане.

Начат уголовный процесс по статье 16-й главы Уголовного закона — о преступлениях против нравственности и половой неприкосновенности. 

Больница пояснила, что, когда несовершеннолетний пациент или человек, неспособный позаботиться о себе, пострадал от нарушения прав ребенка, медучреждение обязано сообщить об этом в полицию и компетентные органы. Это требование закона, которое не противоречит врачебной тайне.

Изнасилование тяжелее всего влияет на саму жертву, которой придется жить с произошедшим в детстве всю оставшуюся жизнь. Часто эти травмы настолько тяжелы, что пострадавшие девочки и женщины начинают рассказывать о случившемся только спустя десятилетия.

С глаз долой: в Латвии «исправят» знаки с направлениями в Россию
С глаз долой: в Латвии «исправят» знаки с направлениями в Россию

«Прожить месяц на 200 евро»: смелый эксперимент или реальность для многих?
«Прожить месяц на 200 евро»: смелый эксперимент или реальность для многих?

«Перевела 42 евро»: женщине грозит 10 лет тюрьмы за помощь армии России
«Перевела 42 евро»: женщине грозит 10 лет тюрьмы за помощь армии России

«Дом Москвы» стал позором для всего государства: мэр Вильнюса

 В связи с тем, что Инспекция по строительству уже пять лет не может снести так называемый «Дом Московы» в Вильнюсе, расположенный недалеко от центра города и нового бизнес-и жилого комплекса на территории бывшего стадиона «Жальгирис», мэр столицы Валдас Бенкунскас заявил, что этот вопрос стал острой темой и является позором для всего государства.

Всё надежно и стабильно: хватит ли газа в хранилище Инчукалнса на зиму?

 В связи с холодной погодой в январе увеличилось потребление газа, однако газовая система Латвии функционирует безопасно и стабильно, сообщила агентству ЛЕТА представитель Министерства климата и энергетики (МКЭ) Байба Якобсоне.

«Слишком чисто убрано в комнате»: Милда Вейдиня — эксперт-криминалист, ставшая прототипом Кибрид

Были в системе латвийского уголовного розыска профессионалы, о работе которых ходили легенды. Одним из них была эксперт-криминалист Милда Вейдиня. И именно она стала прототипом Зинаиды Кибрит, одного из «знатоков» знаменитого сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи". Сценаристы Лавровы познакомились с ней в Риге, когда приехали со съемочной группой, заинтересовавшись результатами одного уголовного дела. Об этом рассказывалось в статье, опубликованной в газете «Советская культура» в 1986 году.

«Перевела 42 евро»: женщине грозит 10 лет тюрьмы за помощь армии России

Прокуратура предъявила Полине Камлевой из Резекне обвинение в передаче около 43 евро на покупку устройства для подавления дронов с целью последующей передачи его российским военным, выяснило агентство LETA.

На парковке у магазина задним ходом сбил женщину и наехал на неё: подробности ДТП

Государственная полиция (ГП) передала в прокуратуру уголовное дело против мужчины, который в марте прошлого года сбил пожилую женщину на парковке магазина, сообщает ГП в Фейсбуке.

Немцы в Риге! Взорванные мосты, парад на Эспланаде, прибытие кайзера: фильм о событиях 1917 года

В сентябре 1917 года немцы в результате успешно проведенной операции против 12-й русской армии захватили Ригу. Этот документальный фильм был снят в те дни. Посмотрите, что происходило в городе и как он тогда выглядел.  

The Atlantic: Украина, возможно, готова уступить РФ Донбасс

Киев, вероятно, готов на "самую тяжелую уступку" в переговорах с РФ - отказаться от Донбасса, сообщил журналист The Atlantic Саймон Шустер со ссылкой на двух советников президента Украины.

