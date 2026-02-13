В больнице у 12-летней девочки случайно обнаружилась беременность: семья не в курсе?

Из какого города или поселка Видземе девочка, полиция не раскрывает. Чтобы защитить пострадавшую, не разглашаются почти никакие подробности произошедшего. Однако Латвийскому телевидению известно, что девочку доставили в больницу с болями в животе.

При обследовании врачи обнаружили, что девочка подверглась сексуальному насилию и беременна.

В Госполиции о произошедшем узнали 11 февраля, говорит представитель Госполиции Зане Васкане.

Начат уголовный процесс по статье 16-й главы Уголовного закона — о преступлениях против нравственности и половой неприкосновенности.

Больница пояснила, что, когда несовершеннолетний пациент или человек, неспособный позаботиться о себе, пострадал от нарушения прав ребенка, медучреждение обязано сообщить об этом в полицию и компетентные органы. Это требование закона, которое не противоречит врачебной тайне.

Изнасилование тяжелее всего влияет на саму жертву, которой придется жить с произошедшим в детстве всю оставшуюся жизнь. Часто эти травмы настолько тяжелы, что пострадавшие девочки и женщины начинают рассказывать о случившемся только спустя десятилетия.