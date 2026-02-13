Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Секрет долголетия в горсти орехов: какие спасают сердце и мозг?

Редакция PRESS 13 февраля, 2026 09:23

Азбука здоровья 0 комментариев

Орехи давно считаются маленькой «бомбой» полезных веществ, а учёные всё чаще связывают их регулярное употребление со снижением риска сердечных заболеваний и преждевременной смерти. При этом каждый вид орехов работает по-своему.

Орехи богаты ненасыщенными жирами, клетчаткой, растительным белком, микроэлементами и антиоксидантами. Их регулярное употребление связано со снижением сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца, уровня «плохого» холестерина и триглицеридов – самой распространённой формы жира в крови.

Несмотря на высокую калорийность, орехи не обязательно приводят к набору веса. Напротив, при умеренном употреблении они помогают контролировать чувство насыщения и поддерживать здоровый вес.

Особое внимание учёные уделяют нескольким видам.

Пеканы помогают поддерживать показатели сердечно-сосудистой системы. Исследование Иллинойского технологического института показало, что они содержат большое количество полифенолов – антиоксидантов, которые повышают защитные функции организма и уменьшают окисление липидов.

Грецкие орехи считаются единственными орехами, для которых Управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило заявление о пользе для снижения риска сердечных заболеваний. Они богаты альфа-линоленовой кислотой (ALA) – растительной омега-3, полезной для сердца, мозга и обмена веществ. Клинические испытания показывают, что порция более 30 граммов в день может снижать уровень «плохого» холестерина. Кроме того, люди, которые регулярно едят грецкие орехи, показывают более высокие результаты в тестах на память и скорость мышления.

Миндаль считается одним из лидеров по содержанию клетчатки среди древесных орехов. Он помогает пищеварению, контролю уровня сахара в крови и поддерживает микробиом кишечника. Миндаль также богат витамином Е, который защищает клетки от окислительного повреждения. Наиболее заметный эффект наблюдался при употреблении 42-50 граммов в день.

Фисташки выделяются высоким содержанием антиоксидантов, витаминов группы B и фолиевой кислоты, необходимых для восстановления ДНК и образования эритроцитов. Также они содержат валин – аминокислоту, участвующую в восстановлении и росте мышц.

Бразильские орехи считаются одним из самых богатых источников селена – минерала, который организм не может вырабатывать самостоятельно. Он поддерживает иммунитет и действует как антиоксидант. Однако специалисты предупреждают: из-за высокой концентрации селена такие орехи рекомендуется есть не более одного-двух в день.

