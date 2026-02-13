Рожать надо в Елгаве: власти резко повысили пособие на новорожденных

Пособие будет выплачиваться на детей, родившихся после 2026 года.

После вступления в силу поправок к действующим правилам, родители, уже получившие пособие в случае рождения ребенка в январе и феврале 2026 года, получат разницу в размере 200 евро в виде перечисления на счет родителя в кредитном учреждении на основании заявления, поданного в Департамент социальных дел Елгавы в 2026 году.

Ранее сообщалось, что бюджет Елгавы на этот год запланирован в размере 146 782 938 евро. Численность населения города на 1 января 2025 года составляла 59 303 человека, следовательно, бюджет на 2026 год на душу населения составляет 2475 евро. В 2025 году он составил 2257 евро на человека.

Налоговые поступления в общем объеме муниципальных бюджетных ресурсов составляют 45,8%, неналоговые поступления — 0,4%, трансферты — 40,6%, доходы от платных услуг — 1,8%, а финансирование — 11,4%.

Налоговые поступления являются важнейшим источником муниципальных доходов. В 2026 году они запланированы на уровне 67 279 697 евро, а по сравнению с пересмотренным планом налоговых поступлений на 2025 год увеличились на 4 273 981 евро. Наибольшая доля налоговых поступлений в 2026 году по-прежнему приходится на подоходный налог с физических лиц – 93,9%.

Планируемое финансирование здравоохранения и социальной защиты составляет 14 993 517 евро, что на 797 671 евро больше, чем в прошлом году. Муниципалитет выделил одну десятую часть этих расходов на эти сектора.

