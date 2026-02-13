Почему не продаётся airBaltic: эскперты

При этом он подчеркнул, что такой подход не исключает возможности последующего выхода на биржу.

"Разумно - наряду с котировкой акций на бирже - рассмотреть и привлечение частного инвестора", - заявил Мартынов.

"В текущей ситуации в авиационной отрасли и с учетом финансовых показателей деятельности "airBaltic" успешная котировка акций в ближайшее время вызывает сомнения. Поэтому приоритизация альтернативных решений по привлечению финансирования может считаться логичным и прагматичным шагом", - считает председатель правления банка "Signet" Роберт Иделсонс.

По его оценке, в долгосрочной перспективе "airBaltic" сохраняет потенциал стать привлекательным кандидатом для размещения акций на бирже, учитывая узнаваемость бренда, масштаб бизнеса и стратегическое значение в Балтийском регионе.

Между тем министр финансов Арвил Ашераденс в интервью Латвийскому телевидению ранее заявил, что на данный момент поиск инвестора для авиакомпании является более подходящим решением, чем выход на биржу.

Чтобы предприятие могло продолжать деятельность, ему необходимо привлечь новое финансирование в течение первого полугодия.

Мартынов согласился с тем, что в интересах компании обеспечить привлечение средств как можно скорее, чтобы последовательно реализовать стратегию развития. Отвечая на вопрос, идет ли речь о средствах государственного бюджета, привлечении частного инвестора или их комбинации, он отметил, что возможны различные модели финансирования, которые будут зависеть от ряда обстоятельств.

(Diena)