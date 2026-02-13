Он внезапно разучился читать и это оказался инсульт!

Гордон Робб столкнулся с проблемой в сентябре прошлого года. Он заметил, что больше не может читать текст – буквы словно перестали складываться в слова. При этом привычных признаков инсульта, таких как слабость руки или перекос лица, у него не было.

Сначала мужчина не придал происходящему серьёзного значения. Однако родственники настояли, чтобы он обратился в отделение неотложной помощи. Там врачи обнаружили кровоизлияние в мозг.

Специалисты отмечают, что неспособность распознавать написанные слова как единственный симптом инсульта встречается менее чем у одного процента пациентов.

После лечения мужчина участвует в клиническом исследовании, финансируемом Британским фондом сердца. Учёные изучают, могут ли препараты для разжижения крови – такие как клопидогрель или аспирин – снижать риск повторных инсультов.

Сам пациент теперь призывает людей внимательнее относиться даже к необычным изменениям самочувствия и не откладывать обращение за медицинской помощью.