Обычные салфетки убивают? После вспышки инфекции власти бьют тревогу!

Редакция PRESS 13 февраля, 2026 13:41

Азбука здоровья 0 комментариев

Обычные влажные салфетки, которые многие используют для обработки ран, оказались в центре тревожного медицинского расследования. После вспышки инфекции, связанной с их использованием, зафиксированы десятки заражений и один смертельный случай.

Британские службы здравоохранения предупредили: некоторые нестерильные влажные салфетки без спирта нельзя использовать для обработки повреждённой кожи. По данным специалистов, с ними связаны 59 подтверждённых случаев заражения бактерией Burkholderia stabilis.

Эта бактерия встречается в природе и редко представляет опасность для здоровых людей. Однако для пациентов с ослабленным иммунитетом, муковисцидозом или людей с внутривенными катетерами риск значительно выше. В отдельных случаях инфекция потребовала госпитализации, а один случай закончился смертью пациента.

Расследование показало, что заражение может быть связано с несколькими видами салфеток, которые использовались в аптечках и медицинских наборах. Некоторые из них уже сняты с продажи, однако специалисты предупреждают, что упаковки всё ещё могут оставаться дома или на рабочих местах.

Медики подчёркивают: для обработки ран и повреждённой кожи можно использовать только стерильные салфетки. Особенно опасно применять нестерильные средства для ухода за медицинскими катетерами или другими инвазивными устройствами.

Связь между салфетками и заражениями выявили во время расследования вспышки инфекции. После лабораторных тестов врачи уведомили медицинские учреждения и продавцов, а часть продукции была отозвана из продажи. Несмотря на это, отдельные упаковки продолжают обнаруживаться у пользователей.

Врачи советуют внимательно проверять маркировку и при обнаружении нестерильных салфеток не использовать их для обработки ран.

 

246 ДТП за день. Рига в лидерах. 10 человек пострадали

20:19

Важно 0 комментариев

В пятницу с 6 до 19 часов в Латвии зарегистрировано 246 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную полицию.

В пятницу с 6 до 19 часов в Латвии зарегистрировано 246 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную полицию.

Читать
Снова пятница 13-е снова! Почему люди внезапно начинают ждать беды?

19:24

Всюду жизнь 0 комментариев

Самая тревожная дата календаря снова возвращается. В 2026 году пятница 13-е выпадает сразу три раза — в феврале, марте и ноябре. И каждый раз вокруг неё вспыхивает волна тревожных ожиданий.

Самая тревожная дата календаря снова возвращается. В 2026 году пятница 13-е выпадает сразу три раза — в феврале, марте и ноябре. И каждый раз вокруг неё вспыхивает волна тревожных ожиданий.

Читать

С глаз долой: в Латвии «исправят» знаки с направлениями в Россию

19:00

Важно 0 комментариев

В Латвии до 30 сентября планируется внести изменения в дорожные знаки, указывающие направления на Россию и Белоруссию. Об этом говорится в информационном сообщении Министерства сообщения, переданном на согласование через портал правовых актов.

В Латвии до 30 сентября планируется внести изменения в дорожные знаки, указывающие направления на Россию и Белоруссию. Об этом говорится в информационном сообщении Министерства сообщения, переданном на согласование через портал правовых актов.

Читать

«Я в шоке от счета на 754 евро!». Депутат Кулбергс просит присылать платёжки

18:59

Важно 0 комментариев

Председатель парламентской комиссии по расследованию подорожания теплоснабжения в Риге Андрис Кулбергс опубликовал собственный счёт и призвал жителей делиться своими примерами.

Председатель парламентской комиссии по расследованию подорожания теплоснабжения в Риге Андрис Кулбергс опубликовал собственный счёт и призвал жителей делиться своими примерами.

Читать

Мир снова у черты? Пиленс о тревожных знаках, нации и корнях

18:50

Важно 0 комментариев

«Ни одна империя не существовала вечно. Если посмотреть на не столь далёкую историю, сегодня можно провести довольно много параллелей с 30-ми годами прошлого века, временем перед Великой депрессией в Америке», - заявил в программе TV24 «Nedēļa.Post scriptum» предприниматель, архитектор и политик Улдис Пиленс.

«Ни одна империя не существовала вечно. Если посмотреть на не столь далёкую историю, сегодня можно провести довольно много параллелей с 30-ми годами прошлого века, временем перед Великой депрессией в Америке», - заявил в программе TV24 «Nedēļa.Post scriptum» предприниматель, архитектор и политик Улдис Пиленс.

Читать

Снег парализует движение по всей Латвии

18:21

Важно 0 комментариев

В пятницу вечером по всей Латвии на дорогах сложные условия движения и формируются пробки. Об этом свидетельствуют данные предприятия «Latvijas valsts ceļi».

В пятницу вечером по всей Латвии на дорогах сложные условия движения и формируются пробки. Об этом свидетельствуют данные предприятия «Latvijas valsts ceļi».

Читать

В пансионате чуть не заморили голодом человека? Проверки всё отрицают

18:15

Важно 0 комментариев

После резонансной истории о 18-летнем юноше с тяжёлыми нарушениями развития, который едва не умер, завершились проверки в Государственном центре социального ухода VSAC «Рига» и его филиале «Эзеркрасти». Об этом сообщает агентство LETA.

После резонансной истории о 18-летнем юноше с тяжёлыми нарушениями развития, который едва не умер, завершились проверки в Государственном центре социального ухода VSAC «Рига» и его филиале «Эзеркрасти». Об этом сообщает агентство LETA.

Читать