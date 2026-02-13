Обычные салфетки убивают? После вспышки инфекции власти бьют тревогу!

Британские службы здравоохранения предупредили: некоторые нестерильные влажные салфетки без спирта нельзя использовать для обработки повреждённой кожи. По данным специалистов, с ними связаны 59 подтверждённых случаев заражения бактерией Burkholderia stabilis.

Эта бактерия встречается в природе и редко представляет опасность для здоровых людей. Однако для пациентов с ослабленным иммунитетом, муковисцидозом или людей с внутривенными катетерами риск значительно выше. В отдельных случаях инфекция потребовала госпитализации, а один случай закончился смертью пациента.

Расследование показало, что заражение может быть связано с несколькими видами салфеток, которые использовались в аптечках и медицинских наборах. Некоторые из них уже сняты с продажи, однако специалисты предупреждают, что упаковки всё ещё могут оставаться дома или на рабочих местах.

Медики подчёркивают: для обработки ран и повреждённой кожи можно использовать только стерильные салфетки. Особенно опасно применять нестерильные средства для ухода за медицинскими катетерами или другими инвазивными устройствами.

Связь между салфетками и заражениями выявили во время расследования вспышки инфекции. После лабораторных тестов врачи уведомили медицинские учреждения и продавцов, а часть продукции была отозвана из продажи. Несмотря на это, отдельные упаковки продолжают обнаруживаться у пользователей.

Врачи советуют внимательно проверять маркировку и при обнаружении нестерильных салфеток не использовать их для обработки ран.