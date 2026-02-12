В пятницу по всей стране объявлено оранжевое предупреждение

Предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о продолжительном и сильном снегопаде и метели вступит в силу в 8 часов утра пятницы.

Как сообщалось, рано утром в пятницу с юго-запада Латвию начнет пересекать обширная зона осадков с умеренным или сильным снегом и метелью, а на юго-востоке страны временами ожидаются дождь и ледяной дождь.

На большей части страны выпадет 10-25 сантиметров свежего снега, меньше снега будет на северо-западе - в Вентспилсе и Колкасрагсе, а также в Салацгриве и Руйене. Порывы восточного, северо-восточного ветра будут достигать 11-16 метров в секунду, а на Курземском побережье Рижского залива - до 20 метров в секунду.

В столице небольшая метель начнется в пятницу утром и усилится в течение дня, постепенно ослабевая в ночь на субботу.