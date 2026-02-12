Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Это не пропаганда, а человечность: первые лица Латвии критикуют дисквалификацию украинского спортсмена с Олимпиады (2)

Редакция PRESS 12 февраля, 2026 14:13

Новости Латвии 2 комментариев

Twitter/X

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня категорически не поддерживает решение Международного олимпийского комитета (МОК) о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича, который хотел почтить память погибших спортсменов, сообщила премьер-министр в своем твиттере.

Она подчеркнула, что такой шаг не соответствует ни олимпийскому духу, ни основным принципам уважения и солидарности.

"Почтить память - это не политическая пропаганда, это человечность", - написала Силиня.

Президент Эдгар Ринкевич также раскритиковал решение МОК в своем твиттере, заявив, что это просто неправильно.

Министр иностранных дел Байба Браже заявила, что Россия каждый день убивает невинных украинцев, и Россия не является нейтральной.

Она отмечает, что Гераскевич только почтил память погибших товарищей по команде. "Это человеческое, а не политическое", - говорит Браже.

МОК дисквалифицировал украинского скелетониста Гераскевича в четверг незадолго до начала соревнований за отказ сменить шлем, на котором изображены более 20 украинских спортсменов и тренеров, погибших в развязанной Россией войне

«Боже, как глупо!» Какое нелепое поздравление Боты с победой на Олимпиаде (ФОТО)
«Боже, как глупо!» Какое нелепое поздравление Боты с победой на Олимпиаде (ФОТО) (1)

В пятницу по всей стране объявлено оранжевое предупреждение
В пятницу по всей стране объявлено оранжевое предупреждение

«Либо можно отменять Конституцию»: на Латковскиса пожаловались в надлежащие органы
«Либо можно отменять Конституцию»: на Латковскиса пожаловались в надлежащие органы (1)

У экс-генсека Совета Европы Ягланда проходят обыски (2)

Мир 17:59

Мир 2 комментариев

За Турбьёрном Ягландом закреплен статус подозреваемого по делу о тяжких коррупционных преступлениях, связанных с осужденным за организацию проституции американским финансистом Эпштейном, сообщила газета Verdens Gang.

За Турбьёрном Ягландом закреплен статус подозреваемого по делу о тяжких коррупционных преступлениях, связанных с осужденным за организацию проституции американским финансистом Эпштейном, сообщила газета Verdens Gang.

Читать
Этот кефир с клетчаткой оказался эффективнее омега-3 — учёные о неожиданном эффекте (2)

Азбука здоровья 17:52

Азбука здоровья 2 комментариев

Омега-3 давно считают «золотым стандартом» против процессов воспаления в организме. Но новое исследование показало: есть комбинация, которая работает сильнее.

Омега-3 давно считают «золотым стандартом» против процессов воспаления в организме. Но новое исследование показало: есть комбинация, которая работает сильнее.

Читать

Олимпийский комитет Латвии вступился за украинского спортсмена (2)

Спорт 17:42

Спорт 2 комментариев

Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) и Литовский национальный олимпийский комитет (LTOK) обратились к Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) с просьбой дать разъяснения в связи с решением жюри IBSF о запрете украинскому спортсмену Владиславу Гераскевичу участвовать в соревнованиях по скелетону среди мужчин на зимних Олимпийских играх, сообщает ЛОК.

Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) и Литовский национальный олимпийский комитет (LTOK) обратились к Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) с просьбой дать разъяснения в связи с решением жюри IBSF о запрете украинскому спортсмену Владиславу Гераскевичу участвовать в соревнованиях по скелетону среди мужчин на зимних Олимпийских играх, сообщает ЛОК.

Читать

Футболка с символами нацистских Игр «распродана» на сайте Олимпиады (2)

Важно 17:18

Важно 2 комментариев

Футболку с символикой нацистской Олимпиады 1936 года раскритиковали в немецких СМИ из-за отсутствия информации о политическом контексте соревнования, сообщает DW. После масштабной критики в немецких СМИ футболки с символикой Олимпиады-1936, которая проходила в нацистской Германии, значатся как "распроданные" в онлайн-магазин Олимпийских игр. Товар в четверг, 12 февраля, все еще можно найти на сайте, но для заказа он недоступен.

Футболку с символикой нацистской Олимпиады 1936 года раскритиковали в немецких СМИ из-за отсутствия информации о политическом контексте соревнования, сообщает DW. После масштабной критики в немецких СМИ футболки с символикой Олимпиады-1936, которая проходила в нацистской Германии, значатся как "распроданные" в онлайн-магазин Олимпийских игр. Товар в четверг, 12 февраля, все еще можно найти на сайте, но для заказа он недоступен.

Читать

Немецкое качество: BMW отзывает сотни тысяч авто из-за риска возгорания (2)

Бизнес 17:14

Бизнес 2 комментариев

Немецкий автоконцерн BMW в среду сообщил о масштабной сервисной кампании: по всему миру будут отозваны сотни тысяч автомобилей из-за дефекта, который может привести к возгоранию. Точное число машин компания не назвала, однако, по информации издания kfz-Betrieb, речь может идти примерно о 575 тысячах автомобилей.

Немецкий автоконцерн BMW в среду сообщил о масштабной сервисной кампании: по всему миру будут отозваны сотни тысяч автомобилей из-за дефекта, который может привести к возгоранию. Точное число машин компания не назвала, однако, по информации издания kfz-Betrieb, речь может идти примерно о 575 тысячах автомобилей.

Читать

На двух стульях: бывший мэр Огре получил еще одну должность в самоуправлении (2)

Важно 17:02

Важно 2 комментариев

Бывший мэр Огрского края Эгилс Хелманис (Национальное объединение), который ушел в отставку 3 февраля, возглавит бюро новоизбранного председателя думы, своего однопартийца Андриса Крауи, сообщает LSM.lv

Бывший мэр Огрского края Эгилс Хелманис (Национальное объединение), который ушел в отставку 3 февраля, возглавит бюро новоизбранного председателя думы, своего однопартийца Андриса Крауи, сообщает LSM.lv

Читать

Просто писал код для России? Латвийскому программисту грозит тюремный срок (2)

Важно 17:01

Важно 2 комментариев

Служба государственной безопасности (VDD) 2 февраля предложила предъявить обвинение жителю Латвии за незаконное оказание услуг программирования компании в России в нарушение санкций, установленных Европейским союзом (ЕС).

Служба государственной безопасности (VDD) 2 февраля предложила предъявить обвинение жителю Латвии за незаконное оказание услуг программирования компании в России в нарушение санкций, установленных Европейским союзом (ЕС).

Читать