Она подчеркнула, что такой шаг не соответствует ни олимпийскому духу, ни основным принципам уважения и солидарности.

"Почтить память - это не политическая пропаганда, это человечность", - написала Силиня.

Президент Эдгар Ринкевич также раскритиковал решение МОК в своем твиттере, заявив, что это просто неправильно.

Министр иностранных дел Байба Браже заявила, что Россия каждый день убивает невинных украинцев, и Россия не является нейтральной.

Она отмечает, что Гераскевич только почтил память погибших товарищей по команде. "Это человеческое, а не политическое", - говорит Браже.

МОК дисквалифицировал украинского скелетониста Гераскевича в четверг незадолго до начала соревнований за отказ сменить шлем, на котором изображены более 20 украинских спортсменов и тренеров, погибших в развязанной Россией войне