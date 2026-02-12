Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пассажиры, имейте в виду: Рижский аэропорт предупреждает об учениях

12 февраля, 2026

Важно 0 комментариев

-Сегодня с 9:30 в аэропорту Риги пройдут учения, чтобы проверить и укрепить готовность служб к чрезвычайным ситуациям, - сообщает Рижский аэропорт в Фейсбуке.

-Аэропорт будет работать в обычном режиме, а рейсы будут выполняться по расписанию, однако будет наблюдаться усиленное движение оперативных транспортных средств в аэропорт и на аэродром.

Призываем жителей и пассажиров сохранять спокойствие и с пониманием относиться к возможным нарушениям движения.

