Пассажиры, имейте в виду: Рижский аэропорт предупреждает об учениях

-Аэропорт будет работать в обычном режиме, а рейсы будут выполняться по расписанию, однако будет наблюдаться усиленное движение оперативных транспортных средств в аэропорт и на аэродром.

Призываем жителей и пассажиров сохранять спокойствие и с пониманием относиться к возможным нарушениям движения.