В США закрыли небо из-за «дрона»… который мог оказаться воздушным шариком!

Власти США внезапно закрыли воздушное пространство над городом Эль-Пасо. Причиной стала попытка остановить предполагаемые беспилотники мексиканских наркокартелей. Но позже выяснилось — целью мог быть… обычный праздничный шарик.

По данным СМИ, пограничная служба США использовала антидронный лазер, одобренный Пентагоном. При этом авиационные власти заранее об этом не предупредили.

В результате Федеральное управление гражданской авиации США экстренно закрыло небо над городом во вторник вечером. Ограничения распространялись на территорию радиусом около 18 километров и высоту до примерно 5,5 км.

Пилотам запретили выполнять любые полёты. Запрет планировалось ввести на 10 дней — с 11 по 21 февраля.

Однако уже через несколько часов решение отменили. Власти заявили, что угрозы гражданской авиации нет и полёты могут выполняться в обычном режиме.

По данным источников, военные и пограничные службы считали, что в американское воздушное пространство проникли дроны картелей. Но позже появилась версия, что объект мог оказаться воздушным шаром.

Антидронную систему развернули рядом с военной базой Форт-Блисс. Решение приняли без согласования с авиационными структурами, что и привело к закрытию неба.

Аэропорт Эль-Пасо обслуживает более 3 миллионов пассажиров в год. По данным авиационной аналитики, только за ближайшие десять дней там планировалось более 1000 рейсов.

Местные власти раскритиковали ситуацию. Мэр города заявил, что закрывать воздушное пространство над крупным населённым пунктом без предупреждения — недопустимо.

Неожиданное решение вызвало волну тревоги в соцсетях. Пользователи обсуждали, была ли реальная опасность и почему информация появилась только после отмены ограничений.

Авиакомпании сообщили пассажирам о возможности бесплатно изменить билеты. Но окончательные причины инцидента официально пока не раскрыты.

История с лазером, дронами и шариком — теперь обсуждается не только в Техасе.
















