В США закрыли небо из-за «дрона»… который мог оказаться воздушным шариком!

12 февраля, 2026 11:24

В Техасе произошла история, которая больше похожа на сценарий триллера — или комедии ошибок.

Власти США внезапно закрыли воздушное пространство над городом Эль-Пасо. Причиной стала попытка остановить предполагаемые беспилотники мексиканских наркокартелей. Но позже выяснилось — целью мог быть… обычный праздничный шарик.

По данным СМИ, пограничная служба США использовала антидронный лазер, одобренный Пентагоном. При этом авиационные власти заранее об этом не предупредили.

В результате Федеральное управление гражданской авиации США экстренно закрыло небо над городом во вторник вечером. Ограничения распространялись на территорию радиусом около 18 километров и высоту до примерно 5,5 км.

Пилотам запретили выполнять любые полёты. Запрет планировалось ввести на 10 дней — с 11 по 21 февраля.

Однако уже через несколько часов решение отменили. Власти заявили, что угрозы гражданской авиации нет и полёты могут выполняться в обычном режиме.

По данным источников, военные и пограничные службы считали, что в американское воздушное пространство проникли дроны картелей. Но позже появилась версия, что объект мог оказаться воздушным шаром.

Антидронную систему развернули рядом с военной базой Форт-Блисс. Решение приняли без согласования с авиационными структурами, что и привело к закрытию неба.

Аэропорт Эль-Пасо обслуживает более 3 миллионов пассажиров в год. По данным авиационной аналитики, только за ближайшие десять дней там планировалось более 1000 рейсов.

Местные власти раскритиковали ситуацию. Мэр города заявил, что закрывать воздушное пространство над крупным населённым пунктом без предупреждения — недопустимо.

Неожиданное решение вызвало волну тревоги в соцсетях. Пользователи обсуждали, была ли реальная опасность и почему информация появилась только после отмены ограничений.

Авиакомпании сообщили пассажирам о возможности бесплатно изменить билеты. Но окончательные причины инцидента официально пока не раскрыты.

История с лазером, дронами и шариком — теперь обсуждается не только в Техасе.
 
 
 
 
 
 

 

«Это неправильно!» Рута жалуется: полки ломятся от товаров из России
«Это неправильно!» Рута жалуется: полки ломятся от товаров из России

Налоговый сюрприз: почему у многих не окажется переплаты налога после подачи деклараций
Налоговый сюрприз: почему у многих не окажется переплаты налога после подачи деклараций

«Либо можно отменять Конституцию»: на Латковскиса пожаловались в надлежащие органы
«Либо можно отменять Конституцию»: на Латковскиса пожаловались в надлежащие органы

У экс-генсека Совета Европы Ягланда проходят обыски

0 комментариев

За Турбьёрном Ягландом закреплен статус подозреваемого по делу о тяжких коррупционных преступлениях, связанных с осужденным за организацию проституции американским финансистом Эпштейном, сообщила газета Verdens Gang.

Этот кефир с клетчаткой оказался эффективнее омега-3 — учёные о неожиданном эффекте

0 комментариев

Омега-3 давно считают «золотым стандартом» против процессов воспаления в организме. Но новое исследование показало: есть комбинация, которая работает сильнее.

Олимпийский комитет Латвии вступился за украинского спортсмена

0 комментариев

Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) и Литовский национальный олимпийский комитет (LTOK) обратились к Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) с просьбой дать разъяснения в связи с решением жюри IBSF о запрете украинскому спортсмену Владиславу Гераскевичу участвовать в соревнованиях по скелетону среди мужчин на зимних Олимпийских играх, сообщает ЛОК.

Футболка с символами нацистских Игр «распродана» на сайте Олимпиады

0 комментариев

Футболку с символикой нацистской Олимпиады 1936 года раскритиковали в немецких СМИ из-за отсутствия информации о политическом контексте соревнования, сообщает DW. После масштабной критики в немецких СМИ футболки с символикой Олимпиады-1936, которая проходила в нацистской Германии, значатся как "распроданные" в онлайн-магазин Олимпийских игр. Товар в четверг, 12 февраля, все еще можно найти на сайте, но для заказа он недоступен.

Немецкое качество: BMW отзывает сотни тысяч авто из-за риска возгорания

0 комментариев

Немецкий автоконцерн BMW в среду сообщил о масштабной сервисной кампании: по всему миру будут отозваны сотни тысяч автомобилей из-за дефекта, который может привести к возгоранию. Точное число машин компания не назвала, однако, по информации издания kfz-Betrieb, речь может идти примерно о 575 тысячах автомобилей.

На двух стульях: бывший мэр Огре получил еще одну должность в самоуправлении

0 комментариев

Бывший мэр Огрского края Эгилс Хелманис (Национальное объединение), который ушел в отставку 3 февраля, возглавит бюро новоизбранного председателя думы, своего однопартийца Андриса Крауи, сообщает LSM.lv

Просто писал код для России? Латвийскому программисту грозит тюремный срок

0 комментариев

Служба государственной безопасности (VDD) 2 февраля предложила предъявить обвинение жителю Латвии за незаконное оказание услуг программирования компании в России в нарушение санкций, установленных Европейским союзом (ЕС).

