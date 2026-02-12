Трое на одного: в Валмиере компания сначала избила подростка, а затем и полицейских

Как сообщила агентству LETA Государственная полиция, между несколькими людьми на автовокзале вспыхнула драка, во время которой трое напали на одного подростка и причинили ему телесные повреждения.

На место происшествия прибыла полиция. Было установлено, что молодые люди 2005, 1999 и 2001 годов рождения грубо нарушили общественный порядок и вступили в физический конфликт с подростком 2011 года рождения, нанеся ему побои. Пострадавший с ушибами доставлен в медицинское учреждение.

По предварительным данным, конфликт начался из-за того, что потерпевший сделал замечание компании за разбитую бутылку. После замечания между ними завязалась драка.

Когда полицейские попытались вмешаться и урегулировать ситуацию, молодые люди оказали активное сопротивление и напали на сотрудников полиции. Все трое были задержаны и доставлены в участок для выяснения обстоятельств.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и нападении на представителя власти. Один из сотрудников Государственной полиции после инцидента обратился за медицинской помощью.

Все трое задержанных помещены в место кратковременного задержания. Эта компания уже ранее была известна полиции.

Государственная полиция просит всех очевидцев происшествия связаться с правоохранителями и дать показания, чтобы полностью установить картину случившегося.