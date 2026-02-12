Майя не исчезли? Учёные переворачивают историю древней цивилизации

Но археологи теперь говорят — всё было совсем не так.

Новые исследования показывают: майя не исчезли. Они выжили. И, возможно, были гораздо мощнее, чем считалось раньше.

Учёные использовали современные технологии — анализ ДНК, климатические исследования и лазерное сканирование местности. Именно лазерная система Lidar позволила буквально «заглянуть» под густые тропические леса.

Результат оказался сенсационным.

Если раньше считалось, что в классический период (600–900 годы нашей эры) в низменностях Центральной Америки жили около 2 миллионов человек, теперь оценки выросли до 16 миллионов. Это больше, чем население региона сегодня.

По данным исследователей, майя создавали огромную сеть городов, дорог и сельского хозяйства. Некоторые города появились задолго до основания Рима. При этом архитектура майя по масштабам иногда превосходила римскую.

И всё это — без колесного транспорта и вьючных животных. Товары переносили вручную. Поселения соединяли сложные системы дорог и каналов.

Учёные также пересматривают главный миф — «гибель цивилизации». Теперь чаще говорят о постепенном переселении людей. Когда одни города пустели, другие активно росли.

Археологи считают, что майя сумели выстроить устойчивую систему земледелия. Они выращивали сотни видов растений, строили террасы, каналы и искусственные поля, сохраняя природные ресурсы тысячи лет.

Сегодня потомки майя никуда не исчезли. Их насчитывается более 11 миллионов человек в странах Центральной Америки и США. Только в Гватемале они составляют около 44% населения.

История майя остаётся не только научной темой, но и политической. Представители коренных народов требуют признания своей роли в истории и прав на землю.

Археологи же продолжают задавать новый вопрос. Уже не «почему майя исчезли», а — как им удалось выжить спустя тысячелетия.

И ответы только начинают появляться.





