Майя не исчезли? Учёные переворачивают историю древней цивилизации

Редакция PRESS 12 февраля, 2026 13:24

Наука 0 комментариев

Мы привыкли думать, что цивилизация майя загадочно исчезла. Храмы поглотили джунгли. Города опустели. История закончилась.

Но археологи теперь говорят — всё было совсем не так.

Новые исследования показывают: майя не исчезли. Они выжили. И, возможно, были гораздо мощнее, чем считалось раньше.

Учёные использовали современные технологии — анализ ДНК, климатические исследования и лазерное сканирование местности. Именно лазерная система Lidar позволила буквально «заглянуть» под густые тропические леса.

Результат оказался сенсационным.

Если раньше считалось, что в классический период (600–900 годы нашей эры) в низменностях Центральной Америки жили около 2 миллионов человек, теперь оценки выросли до 16 миллионов. Это больше, чем население региона сегодня.

По данным исследователей, майя создавали огромную сеть городов, дорог и сельского хозяйства. Некоторые города появились задолго до основания Рима. При этом архитектура майя по масштабам иногда превосходила римскую.

И всё это — без колесного транспорта и вьючных животных. Товары переносили вручную. Поселения соединяли сложные системы дорог и каналов.

Учёные также пересматривают главный миф — «гибель цивилизации». Теперь чаще говорят о постепенном переселении людей. Когда одни города пустели, другие активно росли.

Археологи считают, что майя сумели выстроить устойчивую систему земледелия. Они выращивали сотни видов растений, строили террасы, каналы и искусственные поля, сохраняя природные ресурсы тысячи лет.

Сегодня потомки майя никуда не исчезли. Их насчитывается более 11 миллионов человек в странах Центральной Америки и США. Только в Гватемале они составляют около 44% населения.

История майя остаётся не только научной темой, но и политической. Представители коренных народов требуют признания своей роли в истории и прав на землю.

Археологи же продолжают задавать новый вопрос. Уже не «почему майя исчезли», а — как им удалось выжить спустя тысячелетия.

И ответы только начинают появляться.
 
 
 

У экс-генсека Совета Европы Ягланда проходят обыски

Мир 17:59

Мир 0 комментариев

За Турбьёрном Ягландом закреплен статус подозреваемого по делу о тяжких коррупционных преступлениях, связанных с осужденным за организацию проституции американским финансистом Эпштейном, сообщила газета Verdens Gang.

За Турбьёрном Ягландом закреплен статус подозреваемого по делу о тяжких коррупционных преступлениях, связанных с осужденным за организацию проституции американским финансистом Эпштейном, сообщила газета Verdens Gang.

Этот кефир с клетчаткой оказался эффективнее омега-3 — учёные о неожиданном эффекте

Азбука здоровья 17:52

Азбука здоровья 0 комментариев

Омега-3 давно считают «золотым стандартом» против процессов воспаления в организме. Но новое исследование показало: есть комбинация, которая работает сильнее.

Омега-3 давно считают «золотым стандартом» против процессов воспаления в организме. Но новое исследование показало: есть комбинация, которая работает сильнее.

Олимпийский комитет Латвии вступился за украинского спортсмена

Спорт 17:42

Спорт 0 комментариев

Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) и Литовский национальный олимпийский комитет (LTOK) обратились к Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) с просьбой дать разъяснения в связи с решением жюри IBSF о запрете украинскому спортсмену Владиславу Гераскевичу участвовать в соревнованиях по скелетону среди мужчин на зимних Олимпийских играх, сообщает ЛОК.

Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) и Литовский национальный олимпийский комитет (LTOK) обратились к Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) с просьбой дать разъяснения в связи с решением жюри IBSF о запрете украинскому спортсмену Владиславу Гераскевичу участвовать в соревнованиях по скелетону среди мужчин на зимних Олимпийских играх, сообщает ЛОК.

Футболка с символами нацистских Игр «распродана» на сайте Олимпиады

Важно 17:18

Важно 0 комментариев

Футболку с символикой нацистской Олимпиады 1936 года раскритиковали в немецких СМИ из-за отсутствия информации о политическом контексте соревнования, сообщает DW. После масштабной критики в немецких СМИ футболки с символикой Олимпиады-1936, которая проходила в нацистской Германии, значатся как "распроданные" в онлайн-магазин Олимпийских игр. Товар в четверг, 12 февраля, все еще можно найти на сайте, но для заказа он недоступен.

Футболку с символикой нацистской Олимпиады 1936 года раскритиковали в немецких СМИ из-за отсутствия информации о политическом контексте соревнования, сообщает DW. После масштабной критики в немецких СМИ футболки с символикой Олимпиады-1936, которая проходила в нацистской Германии, значатся как "распроданные" в онлайн-магазин Олимпийских игр. Товар в четверг, 12 февраля, все еще можно найти на сайте, но для заказа он недоступен.

Немецкое качество: BMW отзывает сотни тысяч авто из-за риска возгорания

Бизнес 17:14

Бизнес 0 комментариев

Немецкий автоконцерн BMW в среду сообщил о масштабной сервисной кампании: по всему миру будут отозваны сотни тысяч автомобилей из-за дефекта, который может привести к возгоранию. Точное число машин компания не назвала, однако, по информации издания kfz-Betrieb, речь может идти примерно о 575 тысячах автомобилей.

Немецкий автоконцерн BMW в среду сообщил о масштабной сервисной кампании: по всему миру будут отозваны сотни тысяч автомобилей из-за дефекта, который может привести к возгоранию. Точное число машин компания не назвала, однако, по информации издания kfz-Betrieb, речь может идти примерно о 575 тысячах автомобилей.

На двух стульях: бывший мэр Огре получил еще одну должность в самоуправлении

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Бывший мэр Огрского края Эгилс Хелманис (Национальное объединение), который ушел в отставку 3 февраля, возглавит бюро новоизбранного председателя думы, своего однопартийца Андриса Крауи, сообщает LSM.lv

Бывший мэр Огрского края Эгилс Хелманис (Национальное объединение), который ушел в отставку 3 февраля, возглавит бюро новоизбранного председателя думы, своего однопартийца Андриса Крауи, сообщает LSM.lv

Просто писал код для России? Латвийскому программисту грозит тюремный срок

Важно 17:01

Важно 0 комментариев

Служба государственной безопасности (VDD) 2 февраля предложила предъявить обвинение жителю Латвии за незаконное оказание услуг программирования компании в России в нарушение санкций, установленных Европейским союзом (ЕС).

Служба государственной безопасности (VDD) 2 февраля предложила предъявить обвинение жителю Латвии за незаконное оказание услуг программирования компании в России в нарушение санкций, установленных Европейским союзом (ЕС).

