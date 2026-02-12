Реформа системы публичных закупок сократит конкуренцию: совместное заявление пяти организаций

Организации отмечают, что реформа предусматривает десятикратное увеличение сумм, в пределах которых государство и самоуправления смогут закупать товары, услуги и осуществлять строительные работы без проведения открытой процедуры и даже без публикации соответствующего объявления. Пороговые значения при закупках товаров и услуг вырастут в 14 раз, а при строительных работах - в 270 раз. В результате до 555 млн евро ежегодно могут расходоваться без публичного уведомления рынка и без реальной возможности для компаний своевременно подать свои предложения.

Кроме того, ЛТПП, СК, БПБК, "Delna" и "DAIF Latvija" заявили, что реформа может существенно сократить уровень конкуренции в сфере закупок, поскольку ограниченная доступность информации напрямую влияет на количество участников. В свою очередь, меньшее число конкурирующих предложений, как правило, приводит к повышению договорных цен.

По информации организаций, Европейская комиссия подсчитала, что каждое дополнительное предложение в рамках закупки в среднем снижает цену договора на 2,5%.

В то же время отсутствие публично доступных данных может ограничить возможности надзорных органов осуществлять проактивный контроль в сфере публичных закупок и своевременно выявлять потенциальные риски при распределении и использовании государственных средств.

В организациях отмечают, что в текущей редакции реформа не предусматривает механизмов, обеспечивающих прозрачность и эффективный контроль за распределением публичных средств, что вызывает обоснованные опасения относительно возможных злоупотреблений и недостаточных возможностей их предотвращения. Кроме того, предлагаемые изменения не содержат необходимых положений о применении принципов безопасности цепочек поставок в сфере закупок.

Авторы заявления поддерживают цель реформы - сократить бюрократию и повысить эффективность закупок. Однако они подчеркивают, что открытость на всех этапах необходима для надзора и общественного контроля. Бизнес должен своевременно получать информацию о расходовании публичных средств, поскольку только реальная конкуренция и участие малых и средних предприятий обеспечивают государству лучшие цены и качество.

Организации также подчеркивают значимость ответственности в сфере публичного управления и закупок: руководители государственных и муниципальных учреждений должны нести реальную ответственность за эффективное и устойчивое проведение закупок - от планирования и принятия решений до управления рисками.

В связи с этим организации призывают законодателя обеспечить публикацию полной информации обо всех закупках на всех этапах их проведения, а также закрепить ответственность руководства учреждений за организацию закупочного процесса.

ЛТПП, СК, БПБК, "Delna" и "DAIF Latvija" призывают законодателя внести необходимые поправки в законопроект. Организации отмечают, что реформа публичных закупок - важный инструмент управления государственными финансами, но необдуманные решения могут снизить доверие общества, сократить выгоды честной конкуренции и увеличить риск неэффективного расходования средств.

Как сообщалось, бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма на следующей неделе продолжит рассмотрение поправок к закону о публичных закупках.