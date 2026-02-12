Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Минск ищет способы узаконить задержание фур: литовские перевозчики

12 февраля, 2026

Scanpix (Credit Image: © Denis Viktorov/TASS via ZUMA Press)

После того как Минск более трех месяцев назад направил литовские грузовики на специальные склады и продолжает отказываться их отпускать, президент Литовской ассоциации автоперевозчиков Linava заявил, что белорусские власти ищут способы формально узаконить факт задержания грузовиков и полуприцепов.

По словам Эрландаса Микенаса, владельцы застрявших в литовских транспортных средств получили письма от находящейся под санкциями ЕС белорусской компании «Белтаможсервис», занимающейся управлением парковками, в которых говорится, что перевозчики должны подписать договоры на оказание услуг по парковке.

«Перевозчики получают от "Белтаможсервиса" договора с обратной датой вступления в силу с 10 по 14 ноября в связи с тем, что мы якобы "просим" их хранить транспортные средства. Поскольку их, скажем так, силой загнали туда, и никаких договоров тогда не было подписано, и все затянулось, теперь они уже ищут способы официально это узаконить», — сообщил в четверг агентству BNS Микенас.

«Таким образом они пытаются легализовать свои действия (держа грузовики на складах - BNS)», - добавил он.

По словам главы компании Linava, ранее перевозчики получали от компании только выписанные счета за парковку. Теперь же в получаемые договора также вносится плата за парковку — в некоторых случаях она вдвое превышает стоимость транспортного средства, отмечает президент Linava.

«Перевозчики, конечно, не будут подписывать такие договора (...). Мы говорили, что чем дольше мы будем стоять, тем меньше будет смысла даже возвращать транспортные средства», — сказал Микенас.

Президент ассоциации заявляет, что некоторые транспортные компании больше не способны уплатить налоги в Литве.

Ранее он сообщил агентству BNS, что убытки авиаперевозчиков приближаются к 100 млн  евро.

За Турбьёрном Ягландом закреплен статус подозреваемого по делу о тяжких коррупционных преступлениях, связанных с осужденным за организацию проституции американским финансистом Эпштейном, сообщила газета Verdens Gang.

