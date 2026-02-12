Минск ищет способы узаконить задержание фур: литовские перевозчики

По словам Эрландаса Микенаса, владельцы застрявших в литовских транспортных средств получили письма от находящейся под санкциями ЕС белорусской компании «Белтаможсервис», занимающейся управлением парковками, в которых говорится, что перевозчики должны подписать договоры на оказание услуг по парковке.

«Перевозчики получают от "Белтаможсервиса" договора с обратной датой вступления в силу с 10 по 14 ноября в связи с тем, что мы якобы "просим" их хранить транспортные средства. Поскольку их, скажем так, силой загнали туда, и никаких договоров тогда не было подписано, и все затянулось, теперь они уже ищут способы официально это узаконить», — сообщил в четверг агентству BNS Микенас.

«Таким образом они пытаются легализовать свои действия (держа грузовики на складах - BNS)», - добавил он.

По словам главы компании Linava, ранее перевозчики получали от компании только выписанные счета за парковку. Теперь же в получаемые договора также вносится плата за парковку — в некоторых случаях она вдвое превышает стоимость транспортного средства, отмечает президент Linava.

«Перевозчики, конечно, не будут подписывать такие договора (...). Мы говорили, что чем дольше мы будем стоять, тем меньше будет смысла даже возвращать транспортные средства», — сказал Микенас.

Президент ассоциации заявляет, что некоторые транспортные компании больше не способны уплатить налоги в Литве.

Ранее он сообщил агентству BNS, что убытки авиаперевозчиков приближаются к 100 млн евро.