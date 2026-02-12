Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Футболка с символами нацистских Игр «распродана» на сайте Олимпиады

© Deutsche Welle 12 февраля, 2026 17:18

Важно 0 комментариев

Футболку с символикой нацистской Олимпиады 1936 года раскритиковали в немецких СМИ из-за отсутствия информации о политическом контексте соревнования, сообщает DW. После масштабной критики в немецких СМИ футболки с символикой Олимпиады-1936, которая проходила в нацистской Германии, значатся как "распроданные" в онлайн-магазин Олимпийских игр. Товар в четверг, 12 февраля, все еще можно найти на сайте, но для заказа он недоступен.

К началу зимних Игр в Италии официальный онлайн-магазин соревнований (он управляется частной британской компанией по заказу Международного олимпийского комитета) выпустил коллекцию футболок, посвященную символике прошлых Олимпиад. 

В частности, в коллекции представлены мотивы Игр в Афинах, Риме, Лос-Анджелесе, Сеуле, Сиднее и других городах. "Каждые Игры отражают уникальное время и уникальное место в истории, когда мир собирался вместе, чтобы прославить человечность", - следует из описания коллекции. 

Немецкая газета Bild обратила внимание на то, что в коллекции продавалась также футболка с официальным плакатом Олимпиады 1936 года, созданным художником Францем Вюрбелем: на нем изображены античная статуя с лавровым венком, квадрига Бранденбургских ворот в Берлине и олимпийские кольца. Во время Игр власти пропагандировали образ "миролюбивой" Германии, хотя тогда в стране уже преследовали евреев и политических оппонентов режима. Спустя три года после Олимпиады-1936 Германия развязала Вторую мировую войну.

В беседе с Bild депутат парламента (Палаты депутатов) федеральной земли Берлин от партии "Союз-90"/"зеленые" Клара Шедлих (Klara Schedlich) напомнила, что Олимпиада 1936 года была центральным инструментом пропаганды нацистского режима, она "обеспечила ему международное признание и нормализовала диктатуру, скрыв ее преступную сущность". По словам Шедлих, Игры 1936 года нельзя рассматривать вне их связи с нацистской пропагандой.

В заявлении, опубликованном вечером 11 февраля, Международный олимпийский комитет отметил, что безусловно признает "связь нацистской пропаганды и Олимпийских игр 1936 года в Берлине", однако призвал учитывать "спортивное измерение тех Игр, на которых 4483 спортсмена из 49 стран боролись за медали в 149 соревнованиях".

