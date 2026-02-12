Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Снежный кошмар в Японии: армия спасает жителей, десятки погибших!

Редакция PRESS 12 февраля, 2026 18:16

Всюду жизнь 0 комментариев

В Японии продолжаются экстремальные снегопады, которые уже привели к многочисленным трагедиям. По последним данным, погибли 46 человек, ещё 558 получили травмы.

По сообщениям местных СМИ, спасателям иногда приходится искать погибших по несколько дней — людей буквально засыпает многометровыми снежными массами.

Большинство несчастных случаев связано с обрушением снега с крыш домов. В некоторых районах под тяжестью осадков также начали рушиться здания.

С конца января север страны переживает снегопады беспрецедентного масштаба. В ряде городов, включая Аомори и Аджигасаву, высота снежного покрова превысила один метр, а в отдельных районах сугробы достигают четырёх с половиной метров.

 

Местные власти признают, что коммунальные службы не справляются с расчисткой улиц, железнодорожных путей и жилых домов. Губернатор префектуры Аомори Соичиро Миясита был вынужден запросить помощь армии.

Сейчас военнослужащие помогают убирать снег, уделяя особое внимание домам пожилых и одиноких жителей.

Снегопады продолжаются, и синоптики предупреждают, что ситуация в регионе может оставаться сложной ещё несколько дней.
 
 

  Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)

