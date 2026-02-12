Снежный кошмар в Японии: армия спасает жителей, десятки погибших!

По сообщениям местных СМИ, спасателям иногда приходится искать погибших по несколько дней — людей буквально засыпает многометровыми снежными массами.

Большинство несчастных случаев связано с обрушением снега с крыш домов. В некоторых районах под тяжестью осадков также начали рушиться здания.

С конца января север страны переживает снегопады беспрецедентного масштаба. В ряде городов, включая Аомори и Аджигасаву, высота снежного покрова превысила один метр, а в отдельных районах сугробы достигают четырёх с половиной метров.

“Imminent threat to life”



Record-breaking snowfall in Aomori, northern Japan, has left snow depths topping 1.8 metres (5.9 feet), overwhelming roads and raising fears of deadly accidents and roof collapses, prompting the Japan Ground Self-Defence Forces to begin disaster relief… pic.twitter.com/Kknt6xsKGs — Volcaholic (@volcaholic1) February 2, 2026

Местные власти признают, что коммунальные службы не справляются с расчисткой улиц, железнодорожных путей и жилых домов. Губернатор префектуры Аомори Соичиро Миясита был вынужден запросить помощь армии.

Сейчас военнослужащие помогают убирать снег, уделяя особое внимание домам пожилых и одиноких жителей.

Снегопады продолжаются, и синоптики предупреждают, что ситуация в регионе может оставаться сложной ещё несколько дней.



