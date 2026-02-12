Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Массовый побег из индустрии ИИ: разработчики бьют тревогу

12 февраля, 2026

В индустрии искусственного интеллекта всё чаще звучат тревожные сигналы — ведущие специалисты покидают крупнейшие технологические компании и предупреждают о возможных опасностях стремительного развития технологии.

За последние дни сразу несколько известных исследователей объявили об уходе. Некоторые из них заявляют, что компании ускоряют внедрение искусственного интеллекта быстрее, чем успевают оценить его последствия.

Бывшая сотрудница OpenAI Зои Хитциг заявила, что у неё возникли серьёзные опасения из-за планов использовать чат-боты в рекламных целях. По её словам, такие системы накапливают огромные массивы личной информации пользователей — от медицинских страхов и семейных проблем до религиозных убеждений. Она считает, что подобные данные могут создавать этические риски, особенно если пользователи воспринимают общение с ИИ как нейтральный разговор без скрытых мотивов.

Тем временем руководитель исследовательской группы по безопасности в компании Anthropic Мринак Шарма, объявляя об увольнении, написал, что «мир находится под угрозой» и признал, что внутри индустрии становится всё сложнее удерживать баланс между коммерческим ростом и вопросами безопасности.

Одновременно в компании xAI, связанной с Илоном Маском, за короткий период ушли несколько сооснователей и сотрудников. Причины официально не раскрываются. Однако ранее вокруг чат-бота Grok возник скандал после сообщений о создании системой запрещённого контента, что вызвало серьёзную критику в профессиональной среде.

Эксперты отмечают, что напряжение между разработчиками, отвечающими за безопасность, и руководством компаний усиливается на фоне технологической гонки и подготовки крупнейших игроков рынка к возможным выходам на биржу.

Подобные предупреждения звучат не впервые. Один из пионеров искусственного интеллекта Джеффри Хинтон ранее также покинул отрасль и заявил о рисках масштабных социальных изменений, включая угрозу потери доверия к информации в целом.

Сами технологические компании заявляют, что продолжают развивать системы контроля и готовы пересматривать решения при появлении новых данных.

Однако всё чаще вопросы о будущем искусственного интеллекта поднимают сами его создатели — и их заявления становятся всё более жёсткими.

Так проявляется подлинная человечность: когда дело коснулось детей, чиновники сами перешли на русский

Воцерквлённая семья протестантов Татьяны и Анатолия много лет занимаются помощью людям с зависимостями, бывшим заключенным и их детям. При этом на государственном латышском языке говорит только один член семьи - отец семейства. На днях они столкнулись с настоящим чудом - чиновники в Риге так прониклись их благотворительной работой, что позволили рассказать о ней на русском языке.

А если спортсмены из других стран выйдут в таких шлемах? У Пабрикса есть идея

Экс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс (Развитию/За) на своей странице в Твиттере/X придался размышлениям, что было бы, если бы и спортсмены из других стран, подобно украинскому скелетонисту, надели шлемы с изображением погибших украинским спортсменов.

Установлены новые рекорды: резко взлетели цены на электричество в Латвии

Средняя цена электроэнергии на бирже «Nord Pool» в Латвии в январе по сравнению с декабрём выросла на 83% и составила 153,44 евро за мегаватт-час (МВт·ч), сообщил в обзоре рынка электроэнергии АО «Latvenergo» специалист по финансовым продуктам Кристапс Авотиньш.

Чуть-чуть не хватило до бронзы! Наши саночники в командном зачёте пришли четвёртыми

Сборная Латвии по санному спорту в составе Элины Иевы Боты, Мартиньша Ботса/Робертса Плуме, Кристерса Апарьодса и Марты Робежнице/Китии Богдановой в четверг заняла четвёртое место в командной эстафете на Олимпийских играх.

Силиня на заседании ЕС назвала ключевые факторы конкурентоспособности Европы

Ключевыми факторами конкурентоспособности Европы станут оперативные решения, технологическое развитие и устойчивое общество, заявила в четверг на заседании Европейского совета премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Солдат отправят в арктический холод? Латвия примет участие в миссии НАТО

Латвия примет участие в миссии НАТО "Arctic Sentry" ("Арктический страж"), сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

