Установлены новые рекорды: резко взлетели цены на электричество в Латвии

В Литве средняя цена увеличилась на 82% — до 152,47 евро за МВт·ч, а в Эстонии рост составил 110%, достигнув 154,44 евро за МВт·ч.

В январе резкий скачок цен на «Nord Pool» наблюдался во всех торговых зонах. В течение месяца минимальная цена в 15-минутном интервале в странах Балтии составляла 7,65 евро за МВт·ч, максимальная — 441,58 евро за МВт·ч. Системная цена «Nord Pool» также существенно выросла — на 95%, до 103,37 евро за МВт·ч, что свидетельствует об общей тенденции удорожания электроэнергии на рынке Северной Европы.

Стремительный рост цен в странах Балтии был обусловлен совокупностью факторов. Сильные морозы значительно увеличили спрос на электроэнергию, а высокие цены в Скандинавии ограничили возможности импорта более дешёвой энергии в регион. Одновременно сократилась выработка ветроэлектростанций, поэтому для покрытия возросшего спроса пришлось активнее использовать более дорогую генерацию на ископаемом топливе.

В январе в странах Балтии был зафиксирован особенно высокий уровень потребления электроэнергии, главным образом из-за продолжительных холодов. По данным с 2010 года в ряде стран были установлены новые рекорды. В период с 26 января по 1 февраля в Эстонии и Литве зарегистрированы новые недельные максимумы потребления — 229,59 ГВт·ч и 339,3 ГВт·ч соответственно. В целом январь 2026 года стал вторым по величине месячным показателем потребления в Латвии — 751,81 ГВт·ч. В Эстонии и Литве зафиксированы абсолютные месячные рекорды — 942,44 ГВт·ч и 1413,44 ГВт·ч соответственно.

Импорт электроэнергии в Балтийский регион в январе впервые за последние семь месяцев сократился — на 7% по сравнению с декабрём. Поставки из Финляндии в Эстонию через соединения «EstLink-1» и «EstLink-2» уменьшились на 21%, несмотря на доступность полной пропускной способности. Это было связано с резким ростом цен в Финляндии: средняя цена в январе достигла 117,27 евро за МВт·ч — в 3,3 раза больше, чем в декабре, а в последнюю неделю месяца — 180,33 евро за МВт·ч. В результате объём импорта из Финляндии существенно сократился, что повлияло на цены в Балтии.

В то же время поставки из четвёртой торговой зоны Швеции в Литву по соединению «NordBalt» увеличились на 12%, а импорт из Польши в Литву через «LitPol» вырос в 2,3 раза. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать сокращение импорта из Финляндии.

Выработка ветровой электроэнергии в странах Северной Европы сократилась на 16%, а в Балтии — на 3% по сравнению с декабрём. При этом доступность мощностей атомных электростанций в Скандинавии выросла до 98% (на 9 процентных пунктов больше, чем месяцем ранее), что способствовало увеличению производства в Швеции на 15% и в Финляндии на 2%.

Общее потребление электроэнергии в странах Балтии в январе составило 3109 ГВт·ч — на 23% больше, чем в декабре, и на 22% больше, чем годом ранее. В Латвии и Эстонии потребление выросло на 20% по сравнению с прошлым годом, достигнув 752 ГВт·ч и 944 ГВт·ч соответственно. В Литве потребление составило 1413 ГВт·ч — на 27% больше, чем в декабре, и на 24% больше, чем год назад.

Производство электроэнергии в Балтии увеличилось на 36% по сравнению с декабрём и на 13% в годовом выражении, достигнув 2190 ГВт·ч. В Латвии выработка выросла до 746 ГВт·ч (+46% к декабрю), в Литве — до 959 ГВт·ч (+27%), в Эстонии — до 486 ГВт·ч (+43%).

Соотношение производства и потребления в Балтии составило 70%: в Латвии — 99%, в Литве — 68%, в Эстонии — 51%.

В первой половине января приток воды в Даугаве сократился с 443 до 287 кубометров в секунду, затем постепенно увеличился, но к концу месяца вновь снизился до 321 кубометра в секунду. Средний приток составил 340 кубометров в секунду — на 54% меньше, чем в декабре, и на 27% ниже многолетней нормы.

На электростанциях «Latvenergo» в январе было произведено 682 ГВт·ч электроэнергии. Выработка на ГЭС снизилась на 49% — до 159 ГВт·ч из-за низкого притока воды. При этом производство на теплоэлектроцентралях выросло в 3,9 раза — до 523 ГВт·ч, что стало самым высоким показателем с 2012 года. Это было обусловлено рекордным спросом на фоне сильных морозов, что позволило ТЭЦ работать почти на полной мощности.

Цена фьючерсного контракта «Nordic Futures» на следующий месяц выросла на 38% — до 84,99 евро за МВт·ч, а контракт на следующий год — на 10%, до 42,60 евро за МВт·ч. Рост цен был связан с холодной погодой, увеличением спроса и ограниченной доступностью гидроресурсов в Северной Европе: гидробаланс был на 12,9 ТВт·ч ниже долгосрочной нормы, что ограничивало генерацию на ГЭС.