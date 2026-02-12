Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Счета за отопление станут меньше, но не раньше следующего года: Сейм

12 февраля, 2026

Важно 0 комментариев

LETA

Чтобы уменьшить платежи населения за отопление, Сейм в четверг, 12 февраля, одобрил изменения в Закон об энергетике, которыми вводится предельная цена на теплоэнергию.

Согласно поправкам, будет установлен максимальный тариф, по которому системный оператор сможет закупать произведённое тепло. Эта цена не должна превышать верхнюю границу, определённую Комиссией по регулированию общественных услуг.

Как ранее отмечал на заседании комиссии по народному хозяйству оператор системы теплоснабжения, введение ценового потолка имеет важное значение и позволит сократить счета жителей, особенно перед следующим отопительным сезоном. Авторы инициативы — группа депутатов — подчёркивают, что такие изменения обеспечат большую прозрачность, усилят честную конкуренцию и помогут снизить расходы в сфере централизованного теплоснабжения.

Отдельное внимание депутаты уделили рынку теплоснабжения Риги, который формирует около половины всего регулируемого рынка теплоэнергии страны. Нововведения затрагивают конкурентный сегмент закупок, который в столице составляет примерно пятую часть от общего объёма поставок тепла.

До конца июня текущего года Комиссия по регулированию общественных услуг установит максимальную закупочную цену на теплоэнергию для Риги. Для остальных операторов соответствующий предел будет определён до 30 июня 2028 года.

В столице, где ежегодный объём поставляемой теплоэнергии превышает 2 миллиона мегаватт-часов, ценовой потолок начнёт действовать с 1 октября этого года. Для других систем теплоснабжения он вступит в силу с 1 октября 2028 года.

Главные новости

Так проявляется подлинная человечность: когда дело коснулось детей, чиновники сами перешли на русский
Важно

Так проявляется подлинная человечность: когда дело коснулось детей, чиновники сами перешли на русский (1)

В пятницу по всей стране объявлено оранжевое предупреждение
Важно

В пятницу по всей стране объявлено оранжевое предупреждение

«Либо можно отменять Конституцию»: на Латковскиса пожаловались в надлежащие органы
Важно

«Либо можно отменять Конституцию»: на Латковскиса пожаловались в надлежащие органы (1)

Так проявляется подлинная человечность: когда дело коснулось детей, чиновники сами перешли на русский

Важно 21:09

Важно 0 комментариев

Воцерквлённая семья протестантов Татьяны и Анатолия много лет занимаются помощью людям с зависимостями, бывшим заключенным и их детям. При этом на государственном латышском языке говорит только один член семьи - отец семейства. На днях они столкнулись с настоящим чудом - чиновники в Риге так прониклись их благотворительной работой, что позволили рассказать о ней на русском языке.

Воцерквлённая семья протестантов Татьяны и Анатолия много лет занимаются помощью людям с зависимостями, бывшим заключенным и их детям. При этом на государственном латышском языке говорит только один член семьи - отец семейства. На днях они столкнулись с настоящим чудом - чиновники в Риге так прониклись их благотворительной работой, что позволили рассказать о ней на русском языке.

А если спортсмены из других стран выйдут в таких шлемах? У Пабрикса есть идея

Важно 20:59

Важно 0 комментариев

Экс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс (Развитию/За) на своей странице в Твиттере/X придался размышлениям, что было бы, если бы и спортсмены из других стран, подобно украинскому скелетонисту, надели шлемы с изображением погибших украинским спортсменов.

Экс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс (Развитию/За) на своей странице в Твиттере/X придался размышлениям, что было бы, если бы и спортсмены из других стран, подобно украинскому скелетонисту, надели шлемы с изображением погибших украинским спортсменов.

Установлены новые рекорды: резко взлетели цены на электричество в Латвии

Новости Латвии 20:39

Новости Латвии 0 комментариев

Средняя цена электроэнергии на бирже «Nord Pool» в Латвии в январе по сравнению с декабрём выросла на 83% и составила 153,44 евро за мегаватт-час (МВт·ч), сообщил в обзоре рынка электроэнергии АО «Latvenergo» специалист по финансовым продуктам Кристапс Авотиньш.

Средняя цена электроэнергии на бирже «Nord Pool» в Латвии в январе по сравнению с декабрём выросла на 83% и составила 153,44 евро за мегаватт-час (МВт·ч), сообщил в обзоре рынка электроэнергии АО «Latvenergo» специалист по финансовым продуктам Кристапс Авотиньш.

Чуть-чуть не хватило до бронзы! Наши саночники в командном зачёте пришли четвёртыми

Важно 20:34

Важно 0 комментариев

Сборная Латвии по санному спорту в составе Элины Иевы Боты, Мартиньша Ботса/Робертса Плуме, Кристерса Апарьодса и Марты Робежнице/Китии Богдановой в четверг заняла четвёртое место в командной эстафете на Олимпийских играх.

Сборная Латвии по санному спорту в составе Элины Иевы Боты, Мартиньша Ботса/Робертса Плуме, Кристерса Апарьодса и Марты Робежнице/Китии Богдановой в четверг заняла четвёртое место в командной эстафете на Олимпийских играх.

Силиня на заседании ЕС назвала ключевые факторы конкурентоспособности Европы

Важно 20:19

Важно 0 комментариев

Ключевыми факторами конкурентоспособности Европы станут оперативные решения, технологическое развитие и устойчивое общество, заявила в четверг на заседании Европейского совета премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Ключевыми факторами конкурентоспособности Европы станут оперативные решения, технологическое развитие и устойчивое общество, заявила в четверг на заседании Европейского совета премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Солдат отправят в арктический холод? Латвия примет участие в миссии НАТО

Новости Латвии 19:28

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия примет участие в миссии НАТО "Arctic Sentry" ("Арктический страж"), сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Латвия примет участие в миссии НАТО "Arctic Sentry" ("Арктический страж"), сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Массовый побег из индустрии ИИ: разработчики бьют тревогу

Всюду жизнь 19:17

Всюду жизнь 0 комментариев

В индустрии искусственного интеллекта всё чаще звучат тревожные сигналы — ведущие специалисты покидают крупнейшие технологические компании и предупреждают о возможных опасностях стремительного развития технологии.

В индустрии искусственного интеллекта всё чаще звучат тревожные сигналы — ведущие специалисты покидают крупнейшие технологические компании и предупреждают о возможных опасностях стремительного развития технологии.

