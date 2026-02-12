Счета за отопление станут меньше, но не раньше следующего года: Сейм

Согласно поправкам, будет установлен максимальный тариф, по которому системный оператор сможет закупать произведённое тепло. Эта цена не должна превышать верхнюю границу, определённую Комиссией по регулированию общественных услуг.

Как ранее отмечал на заседании комиссии по народному хозяйству оператор системы теплоснабжения, введение ценового потолка имеет важное значение и позволит сократить счета жителей, особенно перед следующим отопительным сезоном. Авторы инициативы — группа депутатов — подчёркивают, что такие изменения обеспечат большую прозрачность, усилят честную конкуренцию и помогут снизить расходы в сфере централизованного теплоснабжения.

Отдельное внимание депутаты уделили рынку теплоснабжения Риги, который формирует около половины всего регулируемого рынка теплоэнергии страны. Нововведения затрагивают конкурентный сегмент закупок, который в столице составляет примерно пятую часть от общего объёма поставок тепла.

До конца июня текущего года Комиссия по регулированию общественных услуг установит максимальную закупочную цену на теплоэнергию для Риги. Для остальных операторов соответствующий предел будет определён до 30 июня 2028 года.

В столице, где ежегодный объём поставляемой теплоэнергии превышает 2 миллиона мегаватт-часов, ценовой потолок начнёт действовать с 1 октября этого года. Для других систем теплоснабжения он вступит в силу с 1 октября 2028 года.