«Боже, как глупо!» Какое нелепое поздравление Боты с победой на Олимпиаде (ФОТО) (1)

Редакция PRESS 12 февраля, 2026 15:50

Важно 1 комментариев

LETA

10 февраля принес очень радостную новость — латвийская спортсменка Элина Иева Бота стала вице-чемпионкой Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в соревнованиях по санному спорту, завоевав для Латвии первую медаль на этих Играх.

Кроме того, Бота принесла независимой Латвии первую в истории медаль Олимпиады в женских одиночных соревнованиях. В 1980 году в Лейк-Плэсиде чемпионкой стала Вера Зозуля, а бронзовую медаль завоевала Ингрида Аманова.

Латвия ликовала по поводу этого достижения. Прозвучало множество публичных поздравлений.

Правда, не все поздравления удались так, как планировалось.

«САМЫЕ громкие аплодисменты и овации нашей саночнице Элине Иеве Боте, которая доказывает, на что способны латыши! Пусть удача не покидает — продолжаем поддерживать своих, мчась навстречу мечтам и самым высоким целям», — написала в Facebook компания «Ķekava Latvija». С текстом поздравления всё было в порядке, однако изображение многих смутило. Поздравляя Элину Иеву Боту с медалью, на картинке изобразили курицу на санях с медалью на шее.

Сейчас это поздравление уже удалено со страницы компании, но скриншоты остались…

«Понимаю, что ИИ способен создавать “чудеса”, забавные изображения, но зачем использовать это дальше в публикациях в соцсетях», — задался вопросом в соцсети X консультант по цифровому маркетингу Эдгар Короньевскис.

Андиня: Боже, как глупо!
Emily Anna: Ой! Это одновременно и смешно, и стыдно смотреть. Даже не знаю, что больше. Наверное — стыдно.
GF: Редкостная глупость. Маркетинг в нищенском стиле. У спортсменки есть все основания их засудить.
Viola: Ага, элегантно назвали её курицей…

 

Налоговый сюрприз: почему у многих не окажется переплаты налога после подачи деклараций
Важно

Налоговый сюрприз: почему у многих не окажется переплаты налога после подачи деклараций

«Это неправильно!» Рута жалуется: полки ломятся от товаров из России
Важно

«Это неправильно!» Рута жалуется: полки ломятся от товаров из России

«Либо можно отменять Конституцию»: на Латковскиса пожаловались в надлежащие органы
Важно

«Либо можно отменять Конституцию»: на Латковскиса пожаловались в надлежащие органы (1)

У экс-генсека Совета Европы Ягланда проходят обыски (1)

Мир 17:59

Мир 1 комментариев

За Турбьёрном Ягландом закреплен статус подозреваемого по делу о тяжких коррупционных преступлениях, связанных с осужденным за организацию проституции американским финансистом Эпштейном, сообщила газета Verdens Gang.

Читать
Загрузка

Этот кефир с клетчаткой оказался эффективнее омега-3 — учёные о неожиданном эффекте (1)

Азбука здоровья 17:52

Азбука здоровья 1 комментариев

Омега-3 давно считают «золотым стандартом» против процессов воспаления в организме. Но новое исследование показало: есть комбинация, которая работает сильнее.

Читать

Олимпийский комитет Латвии вступился за украинского спортсмена (1)

Спорт 17:42

Спорт 1 комментариев

Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) и Литовский национальный олимпийский комитет (LTOK) обратились к Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) с просьбой дать разъяснения в связи с решением жюри IBSF о запрете украинскому спортсмену Владиславу Гераскевичу участвовать в соревнованиях по скелетону среди мужчин на зимних Олимпийских играх, сообщает ЛОК.

Читать

Футболка с символами нацистских Игр «распродана» на сайте Олимпиады (1)

Важно 17:18

Важно 1 комментариев

Футболку с символикой нацистской Олимпиады 1936 года раскритиковали в немецких СМИ из-за отсутствия информации о политическом контексте соревнования, сообщает DW. После масштабной критики в немецких СМИ футболки с символикой Олимпиады-1936, которая проходила в нацистской Германии, значатся как "распроданные" в онлайн-магазин Олимпийских игр. Товар в четверг, 12 февраля, все еще можно найти на сайте, но для заказа он недоступен.

Читать

Немецкое качество: BMW отзывает сотни тысяч авто из-за риска возгорания (1)

Бизнес 17:14

Бизнес 1 комментариев

Немецкий автоконцерн BMW в среду сообщил о масштабной сервисной кампании: по всему миру будут отозваны сотни тысяч автомобилей из-за дефекта, который может привести к возгоранию. Точное число машин компания не назвала, однако, по информации издания kfz-Betrieb, речь может идти примерно о 575 тысячах автомобилей.

Читать

На двух стульях: бывший мэр Огре получил еще одну должность в самоуправлении (1)

Важно 17:02

Важно 1 комментариев

Бывший мэр Огрского края Эгилс Хелманис (Национальное объединение), который ушел в отставку 3 февраля, возглавит бюро новоизбранного председателя думы, своего однопартийца Андриса Крауи, сообщает LSM.lv

Читать

Просто писал код для России? Латвийскому программисту грозит тюремный срок (1)

Важно 17:01

Важно 1 комментариев

Служба государственной безопасности (VDD) 2 февраля предложила предъявить обвинение жителю Латвии за незаконное оказание услуг программирования компании в России в нарушение санкций, установленных Европейским союзом (ЕС).

Читать