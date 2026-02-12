Кроме того, Бота принесла независимой Латвии первую в истории медаль Олимпиады в женских одиночных соревнованиях. В 1980 году в Лейк-Плэсиде чемпионкой стала Вера Зозуля, а бронзовую медаль завоевала Ингрида Аманова.

Латвия ликовала по поводу этого достижения. Прозвучало множество публичных поздравлений.

Правда, не все поздравления удались так, как планировалось.

«САМЫЕ громкие аплодисменты и овации нашей саночнице Элине Иеве Боте, которая доказывает, на что способны латыши! Пусть удача не покидает — продолжаем поддерживать своих, мчась навстречу мечтам и самым высоким целям», — написала в Facebook компания «Ķekava Latvija». С текстом поздравления всё было в порядке, однако изображение многих смутило. Поздравляя Элину Иеву Боту с медалью, на картинке изобразили курицу на санях с медалью на шее.

Сейчас это поздравление уже удалено со страницы компании, но скриншоты остались…

«Понимаю, что ИИ способен создавать “чудеса”, забавные изображения, но зачем использовать это дальше в публикациях в соцсетях», — задался вопросом в соцсети X консультант по цифровому маркетингу Эдгар Короньевскис.

Андиня: Боже, как глупо!

Emily Anna: Ой! Это одновременно и смешно, и стыдно смотреть. Даже не знаю, что больше. Наверное — стыдно.

GF: Редкостная глупость. Маркетинг в нищенском стиле. У спортсменки есть все основания их засудить.

Viola: Ага, элегантно назвали её курицей…