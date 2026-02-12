Просто писал код для России? Латвийскому программисту грозит тюремный срок

Уголовное дело о нарушении санкций ЕС VDD возбудила 14 апреля прошлого года.

В ходе расследования установлено, что с 2022 года данное лицо дистанционно оказывало услуги программирования российской компании. Кроме того, в течение нескольких месяцев оно получало заработную плату на счёт российского банка «Альфа-Банк», включённого в санкционные списки ЕС, тем самым, вопреки запрету, обеспечивая находящуюся под санкциями компанию финансовыми средствами.

В VDD напомнили, что в ответ на развязанную Россией войну против Украины гражданам стран ЕС запрещено оказывать услуги программирования и ряд других услуг компаниям в России. Также гражданам ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять финансовые средства и экономические ресурсы физическим и юридическим лицам, включённым в санкционные списки ЕС.





