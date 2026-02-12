Апелляционная инстанция отменила часть приговора Рижского городского суда, где были назначены 280 часов обязательных общественных работ, и снизила срок до 160 часов общественных работ. Остальная часть приговора оставлена без изменений.

Ранее, в 2023 году, Рижский городской суд признал Кайминьша виновным в подделке счёта-фактуры от SIA "Al De Media" для его компании SIA "Suņu būda". Дело рассматривалось в апелляции сначала в Рижском, а затем передано в Курземский окружной суд для ускорения процесса.

По данным следствия, Кайминьш умышленно подделал документы с помощью третьих лиц, которые не знали о фальсификации и поэтому не привлечены к ответственности.

Максимальное наказание за такое преступление — лишение свободы до 1 года, принудительные работы или штраф.

Дело изначально расследовало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), которое задерживало Кайминьша в 2018 году по другим эпизодам (финансирование партии "KPV LV" и ложные сведения в декларации), но те процессы были прекращены.

Кайминьш — бывший член партии "KPV LV", один из её лидеров, позже стал беспартийным и не баллотировался в 14-й Сейм.