Россия не будет участвовать в первом заседании «Совета мира» Трампа

Она также добавила, что российская сторона продолжает формирование позиции по участию в Совете мира.

Вчера стало известно, что Александр Лукашенко также не поедет на «Совет мира». Вместо него мероприятие должен посетить министр иностранных дел Максим Рыженков.

Устав «Совета мира» был подписан 22 января в Давосе лидерами 19 стран. Трамп, который инициировал создание этой организации, назначил себя ее председателем.