Немецкое качество: BMW отзывает сотни тысяч авто из-за риска возгорания

Как уточняется, владельцам направят уведомления с предложением заменить неисправные стартеры. Проблема касается 16 моделей, оснащённых узлами, выпущенными в период с июля 2020 года по июль 2022 года. Со временем в этих стартерах происходит повышенный износ электромагнитов, что способно вызвать короткое замыкание и, как следствие, пожар.

Это не первый подобный случай для BMW. В прошлом году производитель уже отзывал несколько сотен автомобилей из-за схожей неисправности. Тогда сообщалось, что в стартер могла попадать влага, вызывая коррозию, затрудняя запуск двигателя и создавая риск короткого замыкания, перегрева и возгорания.