Налоговый сюрприз: почему у многих не окажется переплаты налога после подачи деклараций

В 2025 году был отменён дифференцированный, то есть прогнозируемый, необлагаемый минимум, и вместо него установлен единый фиксированный необлагаемый минимум независимо от уровня дохода — 510 евро в месяц. Благодаря этому подоходный налог с населения удерживался из заработной платы более точно уже в помесячном разрезе, поэтому по итогам года у части налогоплательщиков переплата может не возникнуть. Ранее разница в расчётах формировалась именно из-за применения прогнозируемого необлагаемого минимума, тогда как в этом году такая разница могла не появиться.

Поскольку подоходный налог начислялся более точно в течение всего года, при подаче годовой декларации сумма к возврату может отсутствовать. Это не означает, что была допущена ошибка. Отсутствие переплаты в декларации само по себе не свидетельствует о неправильном расчёте и может быть вполне нормальным результатом.

Тем не менее, обязанность подать годовую декларацию сохраняется. Если человек уплачивал подоходный налог и хочет вернуть его часть, приложив чеки за оправданные расходы, либо если у него существует обязательство по подаче декларации, например, в случае регистрации хозяйственной деятельности или получения в течение года дополнительных доходов наряду с заработной платой, декларация должна быть подана в обязательном порядке.

Главное, что следует учитывать: в этом году возврат налога может отсутствовать или быть меньше, чем ранее, и это обусловлено изменениями в порядке налогообложения, действовавшими в течение года.