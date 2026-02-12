Из Эстонии выслан гражданин России: шпион?

Решение о выдворении исполнил Департамент полиции и погранохраны, сообщила в четверг, 12 февраля, пресс-служба КаПо.

По данным КаПо, действующие в интересах российских спецслужб лица планировали использовать Журавлева для сбора разведывательной информации в Ида-Вирумаа. Как отмечают в ведомстве, опыт Эстонии и других стран показывает, что подобная деятельность может быть частью подготовки гибридных атак.

Целью выдворения было пресечение деятельности российских спецслужб и предотвращение возможных тяжелых последствий, добавили в КаПо.

Журавлев находился в Эстонии на основании вида на жительство, однако большую часть времени проживал в России.