И все довольны? Хоккейный тренер Озолиньш должен выплатить бывшей жене 650 тысяч евро

12 февраля, 2026 14:07

Латвийский хоккейный тренер Сандис Озолиньш достиг соглашения со своей бывшей супругой Сандрой Озолиней, в рамках которого обязался выплатить ей компенсацию в размере 650 тысяч евро. Об этом стало известно после утверждения мирового соглашения Рижским районным судом.

Согласно достигнутой договорённости, Сандра Озолиня отказывается от всех ранее заявленных требований к бывшему мужу, а Озолиньш, в свою очередь, обязуется выплатить оговорённую сумму. Ранее сообщалось, что экс-супруга требовала взыскать с тренера 1,64 миллиона евро, а также половину принадлежащих ему долей в компании «Golfs & karti», управляющей гольф-клубом.

Таким образом, стороны предпочли завершить затяжной конфликт мирным путём, сократив как сумму возможных выплат, так и масштаб судебных разбирательств.

Параллельно с этим Сандис Озолиньш остаётся вовлечённым в другой судебный процесс — на этот раз с журналистом Армандсом Пуче, его давним партнёром по бизнесу. Спор касается решений собраний участников компании «Golfs & karti», которая занимается управлением гольф-полем в Риге, на берегу озера Кишэзерс.

Армандс Пуче обратился в суд с требованием признать недействительным решение собрания участников компании от 9 декабря 2024 года. Суд по экономическим делам первоначально отклонил иск, однако это решение было обжаловано, и разбирательство продолжается.

Ранее Пуче уже добился успеха в аналогичном процессе, связанном с решениями собрания от 28 октября 2024 года. Тогда суд признал недействительными принятые изменения в уставе компании, поскольку журналист не был уведомлён о проведении собрания и не участвовал в голосовании. Верховный суд отказался рассматривать кассационную жалобу, и решение вступило в законную силу.

История делового партнёрства Озолиньша и Пуче насчитывает более двух десятилетий. В 2002 году, когда Сандис Озолиньш выступал в Национальной хоккейной лиге, он основал в Риге гольф-поле, а Армандс Пуче стал директором гольф-клуба «Ozo». Этот пост журналист покинул в 2022 году. В настоящее время компания «Golfs & karti», зарегистрированная в 1999 году, принадлежит Озолиньшу на 90% и Пуче на 10%. Уставный капитал предприятия составляет 1,398 миллиона евро. В 2024 году оборот компании достиг 370 270 евро, что на 12% меньше показателя предыдущего года, а прибыль составила 12 240 евро.

Озолиньша и Пуче связывает не только совместный бизнес, но и творческое сотрудничество: Пуче является автором нескольких биографических книг, посвящённых знаменитому хоккеисту. Однако причины текущих судебных конфликтов стороны предпочитают не комментировать, ограничиваясь краткими официальными заявлениями.

«Либо можно отменять Конституцию»: на Латковскиса пожаловались в надлежащие органы
«Либо можно отменять Конституцию»: на Латковскиса пожаловались в надлежащие органы (1)

Налоговый сюрприз: почему у многих не окажется переплаты налога после подачи деклараций
Налоговый сюрприз: почему у многих не окажется переплаты налога после подачи деклараций

«Боже, как глупо!» Какое нелепое поздравление Боты с победой на Олимпиаде (ФОТО)
«Боже, как глупо!» Какое нелепое поздравление Боты с победой на Олимпиаде (ФОТО) (1)

У экс-генсека Совета Европы Ягланда проходят обыски

За Турбьёрном Ягландом закреплен статус подозреваемого по делу о тяжких коррупционных преступлениях, связанных с осужденным за организацию проституции американским финансистом Эпштейном, сообщила газета Verdens Gang.

Этот кефир с клетчаткой оказался эффективнее омега-3 — учёные о неожиданном эффекте

Омега-3 давно считают «золотым стандартом» против процессов воспаления в организме. Но новое исследование показало: есть комбинация, которая работает сильнее.

Олимпийский комитет Латвии вступился за украинского спортсмена

Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) и Литовский национальный олимпийский комитет (LTOK) обратились к Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) с просьбой дать разъяснения в связи с решением жюри IBSF о запрете украинскому спортсмену Владиславу Гераскевичу участвовать в соревнованиях по скелетону среди мужчин на зимних Олимпийских играх, сообщает ЛОК.

Футболка с символами нацистских Игр «распродана» на сайте Олимпиады

Футболку с символикой нацистской Олимпиады 1936 года раскритиковали в немецких СМИ из-за отсутствия информации о политическом контексте соревнования, сообщает DW. После масштабной критики в немецких СМИ футболки с символикой Олимпиады-1936, которая проходила в нацистской Германии, значатся как "распроданные" в онлайн-магазин Олимпийских игр. Товар в четверг, 12 февраля, все еще можно найти на сайте, но для заказа он недоступен.

Немецкое качество: BMW отзывает сотни тысяч авто из-за риска возгорания

Немецкий автоконцерн BMW в среду сообщил о масштабной сервисной кампании: по всему миру будут отозваны сотни тысяч автомобилей из-за дефекта, который может привести к возгоранию. Точное число машин компания не назвала, однако, по информации издания kfz-Betrieb, речь может идти примерно о 575 тысячах автомобилей.

На двух стульях: бывший мэр Огре получил еще одну должность в самоуправлении

Бывший мэр Огрского края Эгилс Хелманис (Национальное объединение), который ушел в отставку 3 февраля, возглавит бюро новоизбранного председателя думы, своего однопартийца Андриса Крауи, сообщает LSM.lv

Просто писал код для России? Латвийскому программисту грозит тюремный срок

Служба государственной безопасности (VDD) 2 февраля предложила предъявить обвинение жителю Латвии за незаконное оказание услуг программирования компании в России в нарушение санкций, установленных Европейским союзом (ЕС).

