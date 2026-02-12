И все довольны? Хоккейный тренер Озолиньш должен выплатить бывшей жене 650 тысяч евро

Согласно достигнутой договорённости, Сандра Озолиня отказывается от всех ранее заявленных требований к бывшему мужу, а Озолиньш, в свою очередь, обязуется выплатить оговорённую сумму. Ранее сообщалось, что экс-супруга требовала взыскать с тренера 1,64 миллиона евро, а также половину принадлежащих ему долей в компании «Golfs & karti», управляющей гольф-клубом.

Таким образом, стороны предпочли завершить затяжной конфликт мирным путём, сократив как сумму возможных выплат, так и масштаб судебных разбирательств.

Параллельно с этим Сандис Озолиньш остаётся вовлечённым в другой судебный процесс — на этот раз с журналистом Армандсом Пуче, его давним партнёром по бизнесу. Спор касается решений собраний участников компании «Golfs & karti», которая занимается управлением гольф-полем в Риге, на берегу озера Кишэзерс.

Армандс Пуче обратился в суд с требованием признать недействительным решение собрания участников компании от 9 декабря 2024 года. Суд по экономическим делам первоначально отклонил иск, однако это решение было обжаловано, и разбирательство продолжается.

Ранее Пуче уже добился успеха в аналогичном процессе, связанном с решениями собрания от 28 октября 2024 года. Тогда суд признал недействительными принятые изменения в уставе компании, поскольку журналист не был уведомлён о проведении собрания и не участвовал в голосовании. Верховный суд отказался рассматривать кассационную жалобу, и решение вступило в законную силу.

История делового партнёрства Озолиньша и Пуче насчитывает более двух десятилетий. В 2002 году, когда Сандис Озолиньш выступал в Национальной хоккейной лиге, он основал в Риге гольф-поле, а Армандс Пуче стал директором гольф-клуба «Ozo». Этот пост журналист покинул в 2022 году. В настоящее время компания «Golfs & karti», зарегистрированная в 1999 году, принадлежит Озолиньшу на 90% и Пуче на 10%. Уставный капитал предприятия составляет 1,398 миллиона евро. В 2024 году оборот компании достиг 370 270 евро, что на 12% меньше показателя предыдущего года, а прибыль составила 12 240 евро.

Озолиньша и Пуче связывает не только совместный бизнес, но и творческое сотрудничество: Пуче является автором нескольких биографических книг, посвящённых знаменитому хоккеисту. Однако причины текущих судебных конфликтов стороны предпочитают не комментировать, ограничиваясь краткими официальными заявлениями.