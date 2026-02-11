Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Всего 10 тысяч патронов «для собственных нужд»: дальнобойщик задержан на границе Латвии с РФ (1)

Редакция PRESS 11 февраля, 2026 20:17

Важно 1 комментариев

10 тысяч патронов «для собственных нужд»: дальнобойщик, задержанный на границе Латвии и РФ, приговорен к тюремному заключению за перевозку боеприпасов в Россию, сообщает tv3.lv.

Три года тюремного заключения — таков приговор дальнобойщику, который пытался незаконно перевезти десять тысяч патронов из Латвии в Россию. Гражданин Эстонии и России утверждал, что перевозил патроны для собственных нужд, так как занимается стрелковым спортом. Достоверна ли эта версия, или патроны предназначались для российской оккупационной армии, чтобы продолжить наступление на Украину?

В сентябре прошлого года гражданин России и Эстонии, водитель-дальнобойщик, работающий в литовской логистической компании, был задержан на пограничном пункте Терехова за попытку незаконно ввезти в Россию 10 000 патронов. В ответ на военную агрессию России против Украины Европейский союз запретил передачу или экспорт огнестрельного оружия, его частей и основных компонентов в Россию, и нарушение этого запрета карается законом.

Каспарс Кикутс, прокурор так прокомментировал ситуацию:  «Этот человек спрятал патроны для огнестрельного оружия, завернутые в черный мешок, под спальным местом в ящике для инструментов, надеясь незаметно переправить их через границу».

Задержанный находится в Центральной тюрьме с сентября и участвовал в слушании по видеоконференции. Заседание переводилось на русский язык государственным переводчиком. Подсудимый имеет неполное среднее образование, проживает в российском городе Печоры и был условно осужден в России в 1995 году за преступление. Он рассказал следователям, что привёз пули в Россию, чтобы заниматься стрелковым спортом.

Каспарс Кикутс, прокурор: «В данном конкретном случае нет доказательств того, что это было вызвано идеологическими мотивами, но сам человек занимается стрелковым спортом и перевозит боеприпасы, чтобы заниматься им в России, поскольку таких боеприпасов там нет. (Вопрос: Можно ли этому верить, предназначены ли боеприпасы для нужд армии?) В данном конкретном случае, на мой взгляд, количество перевозимых боеприпасов достаточно, чтобы предположить, что они не предназначались для спорта или развлечений».

Подсудимый не отрицал, что пытался незаконно переправить патроны в Россию. Руслан Мотузал полностью признает свою вину.

Валдис Крамс, адвокат: «Учитывая мнение моего клиента о том, что он полностью признает свою вину, такое отношение уже присутствовало в ходе досудебного расследования (..), нет необходимости изучать доказательства, подтверждающие вину, на которые указал прокурор».

Принимая во внимание эти обстоятельства, суд сегодня вынес решение. Обвиняемый был приговорен к трем годам лишения свободы, включая уже отбытый срок. Приговор еще не вступил в силу, и заинтересованные стороны будут иметь возможность обжаловать его после ознакомления с полным текстом приговора. До вступления приговора в силу обвиняемый находится под действующим режимом содержания под стражей.

Комментарии (1)
