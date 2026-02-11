Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Герой и военный преступник в одном лице: карьера командира британской подлодки

11 февраля, 2026

История и культура 0 комментариев

Военный преступник или герой? Военная карьера контр-адмирала Энтони Майерса находится в неудобном положении между признанной доблестью и глубоко тревожным поведением. Прославленный во время войны и щедро награжденный после нее, его послужной список также включает действия, которые позже были описаны как военные преступления.

Во время Второй мировой, командуя подводной лодкой Torbay в Средиземном море, капитан-лейтенант Энтони Майерс зарекомендовал себя эксцентричным человеком, Так он ввел на лодке обычай  салютовать морякам разоруженных кораблей французского флота, стоявших на якоре в британской базе Александрии, каждый раз, когда входил в порт. Он приказывал своей команде выстроиться на палубе и по команде они спускали штаны и демонстративно показывали ягодицы французским морякам, в знак презрения за капитуляцию Франции в 1940 году и отказ присоединиться к борьбе против немцев.

Но были в его биографии и «чудачества» куда мхуже. В июле 1941 года Майерс дважды отдавал приказ расстреливать выживших после торпедирования судов немецких моряков в спасательных плотах. Исполняющий обязанности старпома лейтанант Чепмен сообщил, что по людям в воде стреляли умышленно, отметив, что «все и все были уничтожены тем или иным видом огня». Майерс не пытался скрыть произошедшее, записав в журнале патрулирования, что пулемет Льюиса подводной лодки был использован для убийства солдат в резиновой лодке, чтобы они не смогли вернуться на свой корабль. После первого инцидента Мейерс получил выговор от начальства с требованием ен повтоярть подобных действий – и тем не менее повторил.

Военно-морской историк Роберт Комптом-Холл отмечает, что это выглядело военным преступлением уровня Нюрнберга, и прямо сравнивает с делом командира немецкой подлодки U-852 корветтен-капитана Экка, которого после войны казнили за аналогичные убийство выживших после торпедирования. Но при этом он добавляет: «Победителей» обычно судят иначе, чем «побеждённых». Увы, такова реалная политика.

Несмотря на всё это, карьера Майерса продвигалась. К концу 1941 года он совершил девять успешных патрулей, получил орден «За выдающиеся заслуги» и был произведен в командиры. 4 марта 1942 года в гавани Корфу, на северо-западе Греции, «Торбей», следовавший за вражеским конвоем в гавань накануне, выпустил торпеды по эсминцу и двум 5000-тонным транспортным судам, потопив оба. Затем «Торбей» выдержал серию атак  кораблей охранения, сбросивших десятки глубинных бомб. Подводная лодка уходила от преследования в течение 17 часов.

За этот подвиг ее командир, лейтенант-коммандер Энтони Майерс, был награжден Крестом Виктории, высшей военной наградой Британии, вручающейся за исключительное мужество, проявленное в бою. Во время Второй мировой войны (1939–1945) было вручено всего 182 Креста Виктории, их них 85 награждений были посмерными.

После войны Майерс так и не был привлечен к ответственности за расстрел спасавшихся немцев. Напротив, в 1956 году он был произведен в контр-адмиралы, назначен флаг-офицером на Ближнем Востоке, а позже удостоен Ордена Бани и рыцаря-командора Ордена Британской империи.

В Болдерае открытым пламенем горит многоэтажка: подробности

Сегодня вечером, около 21 часа в рижском районе Болдерая открытым пламенем загорелась квартира в многоэтажке, об этом сообщили жители в Фейсбуке.

Шары с контрабандой из Белоруссии теперь терроризируют Польшу

Воздушные шары, используемые для контрабанды сигарет из Белоруссии, третью ночь подряд пересекают воздушное пространство Польши, сообщает APN. Польские власти заявили, что «гибридные инциденты» являются частью угрозы восточной границе страны со стороны союзника России — Белоруссии.

В Латвии набирает силу «вирус младенцев»: что это?

В Латвии растет распространение респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который особенно опасен для младенцев, сообщил Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Пожар в Даугавгривской тюрьме: был объявлен режим чрезвычайной ситуации

На территории Даугавгривской тюрьмы сегодня утром загорелось электрооборудование, в связи с чем временно был объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщило агентству LETA Управление мест заключения.

Всего 10 тысяч патронов «для собственных нужд»: дальнобойщик задержан на границе Латвии с РФ

10 тысяч патронов «для собственных нужд»: дальнобойщик, задержанный на границе Латвии и РФ, приговорен к тюремному заключению за перевозку боеприпасов в Россию, сообщает tv3.lv.

На 80% могут вырасти в Риге счета за отопление

Январские морозы привели к рекордному потреблению теплоэнергии — 637 тысяч мегаватт-часов. Такой объем тепловой энергии израсходовали в жилых домах столицы, которые обслуживает предприятие Rīgas siltums. Это на 60% больше, чем в декабре прошлого года, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на программу «Обсудим вечером».

