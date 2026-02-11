Герой и военный преступник в одном лице: карьера командира британской подлодки

Во время Второй мировой, командуя подводной лодкой Torbay в Средиземном море, капитан-лейтенант Энтони Майерс зарекомендовал себя эксцентричным человеком, Так он ввел на лодке обычай салютовать морякам разоруженных кораблей французского флота, стоявших на якоре в британской базе Александрии, каждый раз, когда входил в порт. Он приказывал своей команде выстроиться на палубе и по команде они спускали штаны и демонстративно показывали ягодицы французским морякам, в знак презрения за капитуляцию Франции в 1940 году и отказ присоединиться к борьбе против немцев.

Но были в его биографии и «чудачества» куда мхуже. В июле 1941 года Майерс дважды отдавал приказ расстреливать выживших после торпедирования судов немецких моряков в спасательных плотах. Исполняющий обязанности старпома лейтанант Чепмен сообщил, что по людям в воде стреляли умышленно, отметив, что «все и все были уничтожены тем или иным видом огня». Майерс не пытался скрыть произошедшее, записав в журнале патрулирования, что пулемет Льюиса подводной лодки был использован для убийства солдат в резиновой лодке, чтобы они не смогли вернуться на свой корабль. После первого инцидента Мейерс получил выговор от начальства с требованием ен повтоярть подобных действий – и тем не менее повторил.

Военно-морской историк Роберт Комптом-Холл отмечает, что это выглядело военным преступлением уровня Нюрнберга, и прямо сравнивает с делом командира немецкой подлодки U-852 корветтен-капитана Экка, которого после войны казнили за аналогичные убийство выживших после торпедирования. Но при этом он добавляет: «Победителей» обычно судят иначе, чем «побеждённых». Увы, такова реалная политика.

Несмотря на всё это, карьера Майерса продвигалась. К концу 1941 года он совершил девять успешных патрулей, получил орден «За выдающиеся заслуги» и был произведен в командиры. 4 марта 1942 года в гавани Корфу, на северо-западе Греции, «Торбей», следовавший за вражеским конвоем в гавань накануне, выпустил торпеды по эсминцу и двум 5000-тонным транспортным судам, потопив оба. Затем «Торбей» выдержал серию атак кораблей охранения, сбросивших десятки глубинных бомб. Подводная лодка уходила от преследования в течение 17 часов.

За этот подвиг ее командир, лейтенант-коммандер Энтони Майерс, был награжден Крестом Виктории, высшей военной наградой Британии, вручающейся за исключительное мужество, проявленное в бою. Во время Второй мировой войны (1939–1945) было вручено всего 182 Креста Виктории, их них 85 награждений были посмерными.

После войны Майерс так и не был привлечен к ответственности за расстрел спасавшихся немцев. Напротив, в 1956 году он был произведен в контр-адмиралы, назначен флаг-офицером на Ближнем Востоке, а позже удостоен Ордена Бани и рыцаря-командора Ордена Британской империи.