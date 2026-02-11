Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 12. Февраля Завтра: Karlina, Lina
Доступность

Желтое предупреждение по Латвии о продолжительном снегопаде: где и когда?

© LETA 11 февраля, 2026 16:01

Важно 0 комментариев

В среду вечером и в ночь на четверг в Латгалии и Селии будет идти снег, прогнозируют синоптики.

В южной Латгалии ожидается 5-7 сантиметров свежего снега, и Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение. Днем в четверг в этом регионе пройдет небольшой снег, но на остальной территории страны существенных осадков не ожидается.

В четверг местами будет светить солнце, самый солнечный день ожидается на севере Латвии. Будет дуть слабый или умеренный северо-восточный ветер.

Воздух немного потеплеет, максимальная температура составит от нуля градусов на юге Латгалии до -6 градусов в северном Видземе и на Курземском побережье Рижского залива.

Вечером в среду в Риге пройдет снег, в четверг осадков не ожидается, выглянет солнце. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха ночью не опустится ниже -8 градусов, а днем поднимется до -3 градусов.
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Не бойтесь, это не ошибка: СГД — о переплате подоходного налога
Важно

Не бойтесь, это не ошибка: СГД — о переплате подоходного налога

Нужна помощь: полиция объявила в розыск велосипедиста (ФОТО)
Важно

Нужна помощь: полиция объявила в розыск велосипедиста (ФОТО)

Сидит в нашем кафе и ест руками! Ланга снова в шоке (ФОТО)
Важно

Сидит в нашем кафе и ест руками! Ланга снова в шоке (ФОТО) (6)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Болдерае открытым пламенем горит многоэтажка: подробности

Важно 21:42

Важно 0 комментариев

Сегодня вечером, около 21 часа в рижском районе Болдерая открытым пламенем загорелась квартира в многоэтажке, об этом сообщили жители в Фейсбуке.

Сегодня вечером, около 21 часа в рижском районе Болдерая открытым пламенем загорелась квартира в многоэтажке, об этом сообщили жители в Фейсбуке.

Читать
Загрузка

Шары с контрабандой из Белоруссии теперь терроризируют Польшу

Мир 21:18

Мир 0 комментариев

Воздушные шары, используемые для контрабанды сигарет из Белоруссии, третью ночь подряд пересекают воздушное пространство Польши, сообщает APN. Польские власти заявили, что «гибридные инциденты» являются частью угрозы восточной границе страны со стороны союзника России — Белоруссии.

Воздушные шары, используемые для контрабанды сигарет из Белоруссии, третью ночь подряд пересекают воздушное пространство Польши, сообщает APN. Польские власти заявили, что «гибридные инциденты» являются частью угрозы восточной границе страны со стороны союзника России — Белоруссии.

Читать

В Латвии набирает силу «вирус младенцев»: что это?

Важно 20:21

Важно 0 комментариев

В Латвии растет распространение респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который особенно опасен для младенцев, сообщил Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

В Латвии растет распространение респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который особенно опасен для младенцев, сообщил Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Читать

Герой и военный преступник в одном лице: карьера командира британской подлодки

История и культура 20:20

История и культура 0 комментариев

Военный преступник или герой? Военная карьера контр-адмирала Энтони Майерса находится в неудобном положении между признанной доблестью и глубоко тревожным поведением. Прославленный во время войны и щедро награжденный после нее, его послужной список также включает действия, которые позже были описаны как военные преступления.

Военный преступник или герой? Военная карьера контр-адмирала Энтони Майерса находится в неудобном положении между признанной доблестью и глубоко тревожным поведением. Прославленный во время войны и щедро награжденный после нее, его послужной список также включает действия, которые позже были описаны как военные преступления.

Читать

Пожар в Даугавгривской тюрьме: был объявлен режим чрезвычайной ситуации

ЧП и криминал 20:18

ЧП и криминал 0 комментариев

На территории Даугавгривской тюрьмы сегодня утром загорелось электрооборудование, в связи с чем временно был объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщило агентству LETA Управление мест заключения.

На территории Даугавгривской тюрьмы сегодня утром загорелось электрооборудование, в связи с чем временно был объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщило агентству LETA Управление мест заключения.

Читать

Всего 10 тысяч патронов «для собственных нужд»: дальнобойщик задержан на границе Латвии с РФ

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

10 тысяч патронов «для собственных нужд»: дальнобойщик, задержанный на границе Латвии и РФ, приговорен к тюремному заключению за перевозку боеприпасов в Россию, сообщает tv3.lv.

10 тысяч патронов «для собственных нужд»: дальнобойщик, задержанный на границе Латвии и РФ, приговорен к тюремному заключению за перевозку боеприпасов в Россию, сообщает tv3.lv.

Читать

На 80% могут вырасти в Риге счета за отопление

Важно 20:06

Важно 0 комментариев

Январские морозы привели к рекордному потреблению теплоэнергии — 637 тысяч мегаватт-часов. Такой объем тепловой энергии израсходовали в жилых домах столицы, которые обслуживает предприятие Rīgas siltums. Это на 60% больше, чем в декабре прошлого года, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на программу «Обсудим вечером».

Январские морозы привели к рекордному потреблению теплоэнергии — 637 тысяч мегаватт-часов. Такой объем тепловой энергии израсходовали в жилых домах столицы, которые обслуживает предприятие Rīgas siltums. Это на 60% больше, чем в декабре прошлого года, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на программу «Обсудим вечером».

Читать