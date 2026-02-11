Желтое предупреждение по Латвии о продолжительном снегопаде: где и когда?

В южной Латгалии ожидается 5-7 сантиметров свежего снега, и Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение. Днем в четверг в этом регионе пройдет небольшой снег, но на остальной территории страны существенных осадков не ожидается.

В четверг местами будет светить солнце, самый солнечный день ожидается на севере Латвии. Будет дуть слабый или умеренный северо-восточный ветер.

Воздух немного потеплеет, максимальная температура составит от нуля градусов на юге Латгалии до -6 градусов в северном Видземе и на Курземском побережье Рижского залива.

Вечером в среду в Риге пройдет снег, в четверг осадков не ожидается, выглянет солнце. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха ночью не опустится ниже -8 градусов, а днем поднимется до -3 градусов.

