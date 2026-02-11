Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Как на Рязанском вокзале!» Кто опять обидел Лангу? (2)

Редакция PRESS 11 февраля, 2026 11:56

Важно 2 комментариев

LETA

Депутат Рижской думы Лиана Ланга (Нацблок) на своей странице в Твиттере/X опубликовала очередной пост о том, как латыши продолжают натыкаться на русский в социальных ситуациях.

"Социолингвистическая патология — тысячи русских и русифицированных людей до сих пор не понимают, что они не в паРашке!

К латышам в Латвии обращаются по-русски так же, как 40-50 лет назад! Недавно русская женщина сказала мне на кассе «давать сдачу» и бормотала по-русски… как на Рязанском вокзале!", - написала она и переопубликовала пост Айварса, который жаловался, что гардеробщица в поликлинике заговорила с ним по-русски.

"Я был в поликлинике, сдал одежду, и гардеробщица что-то сказала мне по-русски! Такое ощущение, что ты в какой-то губернии Рашки!", - пожаловался он.

