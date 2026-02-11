"Социолингвистическая патология — тысячи русских и русифицированных людей до сих пор не понимают, что они не в паРашке!
К латышам в Латвии обращаются по-русски так же, как 40-50 лет назад! Недавно русская женщина сказала мне на кассе «давать сдачу» и бормотала по-русски… как на Рязанском вокзале!", - написала она и переопубликовала пост Айварса, который жаловался, что гардеробщица в поликлинике заговорила с ним по-русски.
Sociolingvistiska patoloģija - tūkstošiem krievu un pārkrievoto vēl arvien nesaprot, ka neatrodas paRaškā!— Liāna Langa (@liana_langa) February 11, 2026
Latviešus Latvijā uzrunā krieviski kā pirms 40 - 50 gadiem! Mani arī nesen kāda krieviete sāka "davatj sdaču" kasē un murmināt krieviski... kā Rjazaņas stacijā!… pic.twitter.com/BDJrxDYxQH
"Я был в поликлинике, сдал одежду, и гардеробщица что-то сказала мне по-русски! Такое ощущение, что ты в какой-то губернии Рашки!", - пожаловался он.
Biju poliklīnikā,nodevu apģērbu,man garderobiste kaut ko teica krieviski! Sajūta,ka atrodies kaut kādā raškas guberņā!— akela607 (@Aivars1505) February 10, 2026