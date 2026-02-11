Офицерам промывали мозги левацкой идеологией: Пентагон обрушился на Гарвард

Министр обороны Пит Хегсет в своем заявлении в пятницу сказал, что Гарвард «больше не отвечает потребностям Военного министерства и вооруженных сил».

«Слишком долго наше ведомство этот посылало наших лучших и самых способных офицеров в Гарвард, надеясь, что университет лучше поймет и оценит нашу армию, — заявил Хегсет. - Вместо этого слишком многие из наших офицеров вернулись, слишком похожими на Гарвард — с головами, полными глобалистских и радикальных идеологий, которые не улучшают наши боевые ряды».

Ранее вооружённые силы США направляли своих офицеров на различные учебные программы в Гарварде (магистерские, профессиональные курсы и т.п.)

Подобные программы в других университетах Лиги плюща будут оценены в ближайшие недели, сказал Хегсет, утверждая, что школы Лиги плюща продемонстрировали «повсеместную институциональную предвзятость».