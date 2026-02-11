Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сложнейшая операция на черепе. Врачи больницы Страдыня пошли на риск

Редакция PRESS 11 февраля, 2026 12:16

В больнице Страдыня нейрохирурги провели одну из самых сложных операций - удалили массивную внутриостную менингиому, которая проросла в кость черепа и распространилась за её пределы. Новообразование вызвало заметную деформацию в лобно-теменной области.

Пациент обратился к медикам из-за длительных и усиливающихся головных болей. Со временем он заметил растущее образование в волосистой части головы. МРТ и компьютерная томография подтвердили прогрессирование опухоли и необходимость срочного хирургического вмешательства.

Чтобы точно определить границы поражения, врачи применили метод 5-ALA. Препарат пациент принимает за несколько часов до операции. Вещество накапливается в опухолевых клетках, которые под специальным микроскопом начинают светиться розовым цветом. Это позволяет чётко отделить патологические ткани от здоровых, включая структуры кости.

«Такой уровень операций - это результат командной работы, опыта и современных технологий», - подчеркнул нейрохирург, ассоциированный профессор Каспарс Аусландс.
Нейрохирург Элина Озолиня отметила, что сочетание опыта и технологии позволило радикально удалить опухоль и существенно снизить риск её рецидива.

Операция длилась 3 часа 35 минут. Был полностью удалён поражённый участок кости черепа, выполнена пластика твёрдой мозговой оболочки и реконструкция дефекта искусственным имплантом. Послеоперационный период прошёл без осложнений.

Сколько нужно ходить латвийцам для здоровья и как это делать правильно: эксперт

Малоподвижный образ жизни в прямом смысле убивает человека: по данным Всемирной организации здравоохранения, жизнь в этом случае сокращается на 7-8 лет. Конечно, не каждый может играть в волейбол, футбол, тем более в почтенном возрасте, ходить на рыбалку, но почему не начать с простого: больше двигаться, меньше пользоваться общественным транспортом, начать заниматься гимнастикой? О том, сколько человеку положено двигаться, об особенностях популярной нынче ходьбы с палками и о том, как ходить зимой, - беседа с председателем правления Латвийской ассоциации народного спорта Галиной ГОРБАТЕНКОВОЙ...

Малоподвижный образ жизни в прямом смысле убивает человека: по данным Всемирной организации здравоохранения, жизнь в этом случае сокращается на 7-8 лет. Конечно, не каждый может играть в волейбол, футбол, тем более в почтенном возрасте, ходить на рыбалку, но почему не начать с простого: больше двигаться, меньше пользоваться общественным транспортом, начать заниматься гимнастикой? О том, сколько человеку положено двигаться, об особенностях популярной нынче ходьбы с палками и о том, как ходить зимой, - беседа с председателем правления Латвийской ассоциации народного спорта Галиной ГОРБАТЕНКОВОЙ...

Фон дер Ляйен призвала ЕС к быстрой реформе финрынка

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выступила за объединение европейского финансового рынка ради повышения конкурентоспособности ЕС. Выступая в среду в Европарламенте в среду, 11 февраля, она заявила, что Евросоюз должен быть готов двигаться вперед в этом вопросе даже если не все 27 стран-членов поддержат реформы.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выступила за объединение европейского финансового рынка ради повышения конкурентоспособности ЕС. Выступая в среду в Европарламенте в среду, 11 февраля, она заявила, что Евросоюз должен быть готов двигаться вперед в этом вопросе даже если не все 27 стран-членов поддержат реформы.

Янис Юрканс возвращается в Латвию из солнечной Испании

В жизни бывшего министра иностранных дел Яниса Юрканса и его жены Линды Апсе этим летом ожидаются большие перемены. После пяти лет отношений на расстоянии Янис этим летом возвращается в Латвию, пишет журнал Kas Jauns.

В жизни бывшего министра иностранных дел Яниса Юрканса и его жены Линды Апсе этим летом ожидаются большие перемены. После пяти лет отношений на расстоянии Янис этим летом возвращается в Латвию, пишет журнал Kas Jauns.

А нечего было Хелманиса обижать: Нацблок требует отставки Чударса

Оппозиционное Национальное объединение внесло в Сейм проект решения о выражении недоверия министру умного управления и регионального развития Раймонду Чударсу ("Новое Единство") за игнорирование решений самоуправлений и интересов жителей регионов в сфере территориального планирования и охраны окружающей среды.

Оппозиционное Национальное объединение внесло в Сейм проект решения о выражении недоверия министру умного управления и регионального развития Раймонду Чударсу ("Новое Единство") за игнорирование решений самоуправлений и интересов жителей регионов в сфере территориального планирования и охраны окружающей среды.

В Рижской 1-ой больнице вышла из строя система регистрации

Сегодня в Рижской 1-ой больнице система регистрации не работала в течение трех часов, подтвердила агентству LETA представитель больницы Вивита Лейсмане.

Сегодня в Рижской 1-ой больнице система регистрации не работала в течение трех часов, подтвердила агентству LETA представитель больницы Вивита Лейсмане.

20 километров по замёрзшему морю: в Европе открыли безумную зимнюю трассу!

В Эстонии открыли необычную зимнюю дорогу длиной около 20 километров - автомобили теперь могут ехать прямо по замёрзшему морю между островами Сааремаа и Хийумаа.

В Эстонии открыли необычную зимнюю дорогу длиной около 20 километров - автомобили теперь могут ехать прямо по замёрзшему морю между островами Сааремаа и Хийумаа.

В Риге в январе потребление тепла увеличилось на 60%

Из-за низкой температуры воздуха в январе этого года в столице было потреблено 637 000 мегаватт-часов тепловой энергии, что на 60% больше, чем в декабре, когда потребление тепловой энергии составило 399 200 мегаватт-часов, сообщил агентству ЛЕТА начальник отдела стратегической коммуникаций АО "Rīgas siltums" Иво Валдовскис.

Из-за низкой температуры воздуха в январе этого года в столице было потреблено 637 000 мегаватт-часов тепловой энергии, что на 60% больше, чем в декабре, когда потребление тепловой энергии составило 399 200 мегаватт-часов, сообщил агентству ЛЕТА начальник отдела стратегической коммуникаций АО "Rīgas siltums" Иво Валдовскис.

