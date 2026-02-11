Сложнейшая операция на черепе. Врачи больницы Страдыня пошли на риск

Пациент обратился к медикам из-за длительных и усиливающихся головных болей. Со временем он заметил растущее образование в волосистой части головы. МРТ и компьютерная томография подтвердили прогрессирование опухоли и необходимость срочного хирургического вмешательства.

Чтобы точно определить границы поражения, врачи применили метод 5-ALA. Препарат пациент принимает за несколько часов до операции. Вещество накапливается в опухолевых клетках, которые под специальным микроскопом начинают светиться розовым цветом. Это позволяет чётко отделить патологические ткани от здоровых, включая структуры кости.

«Такой уровень операций - это результат командной работы, опыта и современных технологий», - подчеркнул нейрохирург, ассоциированный профессор Каспарс Аусландс.

Нейрохирург Элина Озолиня отметила, что сочетание опыта и технологии позволило радикально удалить опухоль и существенно снизить риск её рецидива.

Операция длилась 3 часа 35 минут. Был полностью удалён поражённый участок кости черепа, выполнена пластика твёрдой мозговой оболочки и реконструкция дефекта искусственным имплантом. Послеоперационный период прошёл без осложнений.