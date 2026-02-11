Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv
Опасная эскалация на Балтике. Тревожный сигнал из Берлина

11 февраля, 2026

Главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Как в интервью Süddeutsche Zeitung заявил, что действия российских сил в Балтийском море становятся всё более агрессивными. По его словам, «угроза реальна», а риск войны для Германии сейчас «реальнее, чем когда-либо».

Как отметил адмирал, за последние два года участились случаи низких пролётов российских самолётов над кораблями НАТО и агрессивные сближения.

«Это опасно, потому что может легко привести к случайной эскалации».
По его словам, командиры проходят специальную подготовку, существуют чёткие правила реагирования, а сценарии регулярно отрабатываются на учениях.

После серии повреждений подводных кабелей, трубопроводов и линий связи НАТО запустило миссию Baltic Sentry. Адмирал утверждает, что время реагирования сократилось с 17 часов до одного часа благодаря улучшенному мониторингу морской обстановки.

В последние годы инциденты с кабелями затронули Швецию, Эстонию, Литву, Финляндию, Германию и Латвию. Среди последних случаев - повреждение оптоволоконного кабеля между Литвой и Латвией, относящегося к критической инфраструктуре. По факту начато уголовное дело.

Самой серьёзной внутренней проблемой немецких ВМС адмирал назвал нехватку личного состава. По его словам, 2026 год может стать переломным благодаря реформе призывной системы.

«Нужно открыто признавать: что-то не в порядке»: глава LTRK Зариня обеспокоена состоянием нашей экономики
«Нужно открыто признавать: что-то не в порядке»: глава LTRK Зариня обеспокоена состоянием нашей экономики

Выхватила прямо из под колёс: в Кенгарагсе ребенка чуть не сбили на пешеходном переходе
Выхватила прямо из под колёс: в Кенгарагсе ребенка чуть не сбили на пешеходном переходе (1)

Пожар в Даугавгривской тюрьме: был объявлен режим чрезвычайной ситуации
Пожар в Даугавгривской тюрьме: был объявлен режим чрезвычайной ситуации

Сколько нужно ходить латвийцам для здоровья и как это делать правильно: эксперт

Малоподвижный образ жизни в прямом смысле убивает человека: по данным Всемирной организации здравоохранения, жизнь в этом случае сокращается на 7-8 лет. Конечно, не каждый может играть в волейбол, футбол, тем более в почтенном возрасте, ходить на рыбалку, но почему не начать с простого: больше двигаться, меньше пользоваться общественным транспортом, начать заниматься гимнастикой? О том, сколько человеку положено двигаться, об особенностях популярной нынче ходьбы с палками и о том, как ходить зимой, - беседа с председателем правления Латвийской ассоциации народного спорта Галиной ГОРБАТЕНКОВОЙ...

Фон дер Ляйен призвала ЕС к быстрой реформе финрынка

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выступила за объединение европейского финансового рынка ради повышения конкурентоспособности ЕС. Выступая в среду в Европарламенте в среду, 11 февраля, она заявила, что Евросоюз должен быть готов двигаться вперед в этом вопросе даже если не все 27 стран-членов поддержат реформы.

Янис Юрканс возвращается в Латвию из солнечной Испании

В жизни бывшего министра иностранных дел Яниса Юрканса и его жены Линды Апсе этим летом ожидаются большие перемены. После пяти лет отношений на расстоянии Янис этим летом возвращается в Латвию, пишет журнал Kas Jauns.

А нечего было Хелманиса обижать: Нацблок требует отставки Чударса

Оппозиционное Национальное объединение внесло в Сейм проект решения о выражении недоверия министру умного управления и регионального развития Раймонду Чударсу ("Новое Единство") за игнорирование решений самоуправлений и интересов жителей регионов в сфере территориального планирования и охраны окружающей среды.

В Рижской 1-ой больнице вышла из строя система регистрации

Сегодня в Рижской 1-ой больнице система регистрации не работала в течение трех часов, подтвердила агентству LETA представитель больницы Вивита Лейсмане.

20 километров по замёрзшему морю: в Европе открыли безумную зимнюю трассу!

В Эстонии открыли необычную зимнюю дорогу длиной около 20 километров - автомобили теперь могут ехать прямо по замёрзшему морю между островами Сааремаа и Хийумаа.

В Риге в январе потребление тепла увеличилось на 60%

Из-за низкой температуры воздуха в январе этого года в столице было потреблено 637 000 мегаватт-часов тепловой энергии, что на 60% больше, чем в декабре, когда потребление тепловой энергии составило 399 200 мегаватт-часов, сообщил агентству ЛЕТА начальник отдела стратегической коммуникаций АО "Rīgas siltums" Иво Валдовскис.

