Опасная эскалация на Балтике. Тревожный сигнал из Берлина

Как отметил адмирал, за последние два года участились случаи низких пролётов российских самолётов над кораблями НАТО и агрессивные сближения.

«Это опасно, потому что может легко привести к случайной эскалации».

По его словам, командиры проходят специальную подготовку, существуют чёткие правила реагирования, а сценарии регулярно отрабатываются на учениях.

После серии повреждений подводных кабелей, трубопроводов и линий связи НАТО запустило миссию Baltic Sentry. Адмирал утверждает, что время реагирования сократилось с 17 часов до одного часа благодаря улучшенному мониторингу морской обстановки.

В последние годы инциденты с кабелями затронули Швецию, Эстонию, Литву, Финляндию, Германию и Латвию. Среди последних случаев - повреждение оптоволоконного кабеля между Литвой и Латвией, относящегося к критической инфраструктуре. По факту начато уголовное дело.

Самой серьёзной внутренней проблемой немецких ВМС адмирал назвал нехватку личного состава. По его словам, 2026 год может стать переломным благодаря реформе призывной системы.