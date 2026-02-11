Пожар в Даугавгривской тюрьме: был объявлен режим чрезвычайной ситуации

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) сегодня утром в 4:49 получила вызов по адресу улица Лиела, 1, в Даугавпилсе, где на территории места заключения в одноэтажном здании загорелось электрооборудование на площади в семь квадратных метров. К 8:12 горение было ликвидировано.

В Управлении мест заключения сообщили, что в 4:41 на территории Даугавгривской тюрьмы сработала сигнализация дымового детектора и были вызваны пожарные. В 5:05 в месте заключения объявили режим чрезвычайной ситуации.

При обследовании места происшествия в помещении для стирки белья было обнаружено сильное задымление, причина которого ещё устанавливается.

Заключённые из соседних блоков были переведены в другие помещения.

В 6:08 задымление было локализовано, а режим чрезвычайной ситуации отменён.

Работа места заключения не была нарушена, никто не пострадал, подтвердили в Управлении мест заключения.