В Рижской 1-ой больнице вышла из строя система регистрации

Она отметила, что система SmartMedical не работала с 10:00 до 13:00. Сбой в системе нарушил обработку платежей и персональных данных.

Проблема устранена, и все работает, сообщила представитель больницы.

Лейсмане добавила, что больница работает над выяснением причин сбоя. Медицинское учреждение немедленно связалось с представителями SmartMedical, и система была восстановлена ​​к 13:00. Команда информационных технологий больницы и представители SmartMedical совместно анализируют ситуацию и ищут причину проблемы.

По словам Лейсмане, ранее больница не сталкивалась с подобными проблемами с системой.