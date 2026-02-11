Важный нюанс: раздел наследства умершего супруга (ПОШАГОВО)

То есть шаг первый — выделяется его доля из общего имущества.

Шаг второй — оставшееся после первого шага имущество и будет, собственно, наследством, которое будет делиться по завещанию, наследственному договору или, если их нет, по Гражданскому закону. На второй стадии супруг уже участвует как наследник.

При выделении доли супруга действуют те же принципы раздела имущества, что и при разводе. Общий принцип: имущество, приобретённое во время брака, является общим имуществом супругов. То есть часть имущества умершего супруга принадлежит второму супругу и, поэтому, не является наследством.

Например, всё наследство — это квартира. Она приобретена во время брака и записана в Земельной книге на одного из супругов; там стоит отметка, что это общее имущество. Этот супруг умирает. Второй супруг, перед тем как начнётся раздел наследства, может попросить нотариуса выделить из наследства свою долю.

Во многих случаях общее имущество делится пополам (но возможны и другие варианты). Таким образом, в этом примере супруг получает половину квартиры как свою долю в общем имуществе супругов. То есть наследство — это оставшаяся ½ квартиры.

Теперь шаг второй — раздел наследственной массы. Например, есть двое детей, и наследование происходит по закону (нет завещания). В этом случае переживший супруг и дети получают равные доли — по 1/3 от наследства. А наследство в этом примере — половина квартиры.

То есть 1/3 от ½; следовательно, каждый получает по 1/6 квартиры. В итоге супруг получает ½ + 1/6, то есть 2/3 квартиры.

Следует учитывать, что доля супруга выделяется только из совместного имущества. Если квартира была подарена умершему, получена в наследство или куплена до брака, она считается раздельным имуществом и делится между всеми наследниками.

Выделение доли супруга в общем с умершим имуществе не происходит автоматически. Второй супруг должен заявить об этом нотариусу до начала раздела наследства и подать соответствующее заявление.

После этого возможны два варианта.

Первый: если потенциальные наследники не возражают, всё происходит так, как описано выше.

Второй: если у них есть возражения, спор решается в суде.