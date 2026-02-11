Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 12. Февраля Завтра: Karlina, Lina
Доступность

Важный нюанс: раздел наследства умершего супруга (ПОШАГОВО)

Редакция PRESS 11 февраля, 2026 15:29

Юридическая консультация 0 комментариев

-Многие не знают или забывают об одном важном нюансе при наследовании. Супруг перед разделом наследства умершего может попросить выделить свою долю из общего имущества, - рассказывает юрист Юрий Соколовский.

То есть шаг первый — выделяется его доля из общего имущества.

Шаг второй — оставшееся после первого шага имущество и будет, собственно, наследством, которое будет делиться по завещанию, наследственному договору или, если их нет, по Гражданскому закону. На второй стадии супруг уже участвует как наследник.

При выделении доли супруга действуют те же принципы раздела имущества, что и при разводе. Общий принцип: имущество, приобретённое во время брака, является общим имуществом супругов. То есть часть имущества умершего супруга принадлежит второму супругу и, поэтому, не является наследством.

Например, всё наследство — это квартира. Она приобретена во время брака и записана в Земельной книге на одного из супругов; там стоит отметка, что это общее имущество. Этот супруг умирает. Второй супруг, перед тем как начнётся раздел наследства, может попросить нотариуса выделить из наследства свою долю.

Во многих случаях общее имущество делится пополам (но возможны и другие варианты). Таким образом, в этом примере супруг получает половину квартиры как свою долю в общем имуществе супругов. То есть наследство — это оставшаяся ½ квартиры.

Теперь шаг второй — раздел наследственной массы. Например, есть двое детей, и наследование происходит по закону (нет завещания). В этом случае переживший супруг и дети получают равные доли — по 1/3 от наследства. А наследство в этом примере — половина квартиры.

То есть 1/3 от ½; следовательно, каждый получает по 1/6 квартиры. В итоге супруг получает ½ + 1/6, то есть 2/3 квартиры.

Следует учитывать, что доля супруга выделяется только из совместного имущества. Если квартира была подарена умершему, получена в наследство или куплена до брака, она считается раздельным имуществом и делится между всеми наследниками.

Выделение доли супруга в общем с умершим имуществе не происходит автоматически. Второй супруг должен заявить об этом нотариусу до начала раздела наследства и подать соответствующее заявление.

После этого возможны два варианта.

Первый: если потенциальные наследники не возражают, всё происходит так, как описано выше.

Второй: если у них есть возражения, спор решается в суде.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Не бойтесь, это не ошибка: СГД — о переплате подоходного налога
Важно

Не бойтесь, это не ошибка: СГД — о переплате подоходного налога

В Болдерае открытым пламенем горит многоэтажка: подробности
Важно

В Болдерае открытым пламенем горит многоэтажка: подробности

Желтое предупреждение по Латвии о продолжительном снегопаде: где и когда?
Важно

Желтое предупреждение по Латвии о продолжительном снегопаде: где и когда?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Болдерае открытым пламенем горит многоэтажка: подробности

Важно 21:42

Важно 0 комментариев

Сегодня вечером, около 21 часа в рижском районе Болдерая открытым пламенем загорелась квартира в многоэтажке, об этом сообщили жители в Фейсбуке.

Сегодня вечером, около 21 часа в рижском районе Болдерая открытым пламенем загорелась квартира в многоэтажке, об этом сообщили жители в Фейсбуке.

Читать
Загрузка

Шары с контрабандой из Белоруссии теперь терроризируют Польшу

Мир 21:18

Мир 0 комментариев

Воздушные шары, используемые для контрабанды сигарет из Белоруссии, третью ночь подряд пересекают воздушное пространство Польши, сообщает APN. Польские власти заявили, что «гибридные инциденты» являются частью угрозы восточной границе страны со стороны союзника России — Белоруссии.

Воздушные шары, используемые для контрабанды сигарет из Белоруссии, третью ночь подряд пересекают воздушное пространство Польши, сообщает APN. Польские власти заявили, что «гибридные инциденты» являются частью угрозы восточной границе страны со стороны союзника России — Белоруссии.

Читать

В Латвии набирает силу «вирус младенцев»: что это?

Важно 20:21

Важно 0 комментариев

В Латвии растет распространение респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который особенно опасен для младенцев, сообщил Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

В Латвии растет распространение респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который особенно опасен для младенцев, сообщил Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Читать

Герой и военный преступник в одном лице: карьера командира британской подлодки

История и культура 20:20

История и культура 0 комментариев

Военный преступник или герой? Военная карьера контр-адмирала Энтони Майерса находится в неудобном положении между признанной доблестью и глубоко тревожным поведением. Прославленный во время войны и щедро награжденный после нее, его послужной список также включает действия, которые позже были описаны как военные преступления.

Военный преступник или герой? Военная карьера контр-адмирала Энтони Майерса находится в неудобном положении между признанной доблестью и глубоко тревожным поведением. Прославленный во время войны и щедро награжденный после нее, его послужной список также включает действия, которые позже были описаны как военные преступления.

Читать

Пожар в Даугавгривской тюрьме: был объявлен режим чрезвычайной ситуации

ЧП и криминал 20:18

ЧП и криминал 0 комментариев

На территории Даугавгривской тюрьмы сегодня утром загорелось электрооборудование, в связи с чем временно был объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщило агентству LETA Управление мест заключения.

На территории Даугавгривской тюрьмы сегодня утром загорелось электрооборудование, в связи с чем временно был объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщило агентству LETA Управление мест заключения.

Читать

Всего 10 тысяч патронов «для собственных нужд»: дальнобойщик задержан на границе Латвии с РФ

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

10 тысяч патронов «для собственных нужд»: дальнобойщик, задержанный на границе Латвии и РФ, приговорен к тюремному заключению за перевозку боеприпасов в Россию, сообщает tv3.lv.

10 тысяч патронов «для собственных нужд»: дальнобойщик, задержанный на границе Латвии и РФ, приговорен к тюремному заключению за перевозку боеприпасов в Россию, сообщает tv3.lv.

Читать

На 80% могут вырасти в Риге счета за отопление

Важно 20:06

Важно 0 комментариев

Январские морозы привели к рекордному потреблению теплоэнергии — 637 тысяч мегаватт-часов. Такой объем тепловой энергии израсходовали в жилых домах столицы, которые обслуживает предприятие Rīgas siltums. Это на 60% больше, чем в декабре прошлого года, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на программу «Обсудим вечером».

Январские морозы привели к рекордному потреблению теплоэнергии — 637 тысяч мегаватт-часов. Такой объем тепловой энергии израсходовали в жилых домах столицы, которые обслуживает предприятие Rīgas siltums. Это на 60% больше, чем в декабре прошлого года, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на программу «Обсудим вечером».

Читать